Piłkarski plebiscyt z elbląskimi akcentami

Oskar Kordykiewicz czy Joao Augusto? Kto zostanie Piłkarzem Roku w województwie warmińsko – mazurskim? A może napastników elbląskich pogodzi ktoś trzeci? Na facebookowym profilu Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczęło się głosowanie kibiców w corocznym plebiscycie.

Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej rozpoczął głosowanie w tradycyjnym plebiscycie piłkarskim w naszym województwie. Swoje głosy oddadzą kibice (poprzez głosowanie na portalu Facebook), działacze klubowi oraz z zarząd wojewódzkiego związku. Kibice swoje głosy oddają poprzez oddanie odpowiedniej reakcji pod postem na Facebooku.

Nie zabrakło elbląskich akcentów.

Swoiste elbląskie derby będziemy mieli w rywalizacji o tytuł Piłkarza Roku. Olimpię Elbląg reprezentuje Oskar Kordykiewicz, którego nominacje uzasadniono następująco: „W tym sezonie trzeciej ligi w 18 występach strzelił 10 goli, co jest znakomitym wynikiem. Głównie na jego barkach opiera się ofensywa elbląskiej drużyny. To jego najlepszy sezon w piłkarskiej karierze.” Głosujemy reakcją „Trzymaj się” (żółta buźka z czerwonym serduszkiem) pod postem. Jednym z jego kontrkandydatów jest Joao Augusto z elbląskiej Concordii. Uzasadnienie brzmi: „Kluczowy zawodnik w elbląskiej drużynie. Strzelił 14 goli w tym sezonie Superscore IV Ligi. Brazylijczyk, to jednak zawodnik, który nie tylko strzela, ale również wypracowuje mnóstwo goli swoim kolegom. „Głosujemy wciskając ikonkę „Super (serduszko)” pod postem. Elbląscy piłkarze konkurują z Kacprem Nowickim z Sokoła Ostróda, Mateuszem Skonieczką z Mamr Giżycko i Cezarym Sobolewskim z Polonii Lidzbark Warmiński.

Concordia Elbląg jest nominowana do tytułu Drużyny Roku. Elblążanie w tym roku grali w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski, gdzie po dobrym spotkaniu ulegli trzecioligowemu GKS Wikielec. Rok 2025 zakończyli na pozycji lidera IV ligi. Głosujemy ikonką „Trzymaj się” (żółte serduszko z czerwonym serduszkiem) pod postem. Kontrkandydatami pomarańczowo – czarnych są: Tęcza Biskupiec, Mamry Giżycko, Constract Lubawa (futsal) i GKS Wikielec.

Jeżeli Concordia jest nominowana do tytułu „Drużyny Roku”, to nominacja Marcina Szwedy do tytułu Trenera Roku nie dziwi. Nominację uzasadniono następująco „Doprowadził elbląską drużynę do finału Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkiego Pucharu Polski, a także do wywalczenia tytułu Mistrza Jesieni w Superscore IV Lidze.”. Głosujemy poprzez ikonkę „wrr” (żółto-pomarańczowa buźka) pod postem. Rywalami trenera są: Bartłomiej Boros ze Szkółki Piłkarskiej Constractu Lubawa (futsal), Andrzej Nakielski ze Szkółki Piłkarskiej Naki Olsztyn, Mariusz Narel z Mamr Giżycko i Maciej Szostek z Tęczy Biskupiec.

Warto też oddać głos na Dąb Kadyny, a bardziej dokładnie na drużynę juniorów tego klubu, którzy niespodziewanie wywalczyli awans do Ligi Makroregionalnej. Chłopaki z Kadyn mają szansę na tytuł „Młodzieżowej Drużyny Roku”. O Dębowych Chłopakach przeczytasz tutaj. Głosujemy poprzez ikonkę „Trzymaj się” (żółta buźka z czerwonym serduszkiem) pod postem. Z Dębem konkurują: juniorzy Constractu Lubawa (futsal), juniorzy Polonii Lidzbark Warmiński, juniorzy młodsi Stomilu Olsztyn i trampkarze Żuri Olsztyn

Tytuł bramki roku ma szansę uzyskać Joao Augusto za gol w meczu wyjazdowym z Granicą Kętrzyn. Napastnik Concordii ustrzelił wtedy hattricka, nominowana jest (tylko) jedna bramka. Głosujemy dając „Super” (serduszko) pod postem. Kontrkandydatami elbląskiego piłkarza są bramki Mateusza Barszczewskiego z Mrągowii Mrągowo, Kacpra Nowickiego z Sokoła Ostróda, Miłosza Olejniczaka z Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie i Adriana Zasadzkiego ze Startu Nidzica.

Concordia ma też szansę uzyskać tytuł Marketingu Roku. „Ciekawe i pomysłowe wideo, sporo grafik, bramki ze wszystkich meczów, dużo materiałów na klubowych socialach.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu nominacji. Głosujemy poprzez ikonkę „Super” (serduszko) pod postem. Pokonać trzeba Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie, Mazur Ełk, Romintę Gołdap i Stomil Olsztyn.

Działaczem Roku może zostać prezes Concordii – Sebastian Drewek. Nominacja uzasadniono słowami: „Od wielu lat jest Prezesem Concordii Elbląg. Zaangażowany w codzienną pracę klubu. Zbudował zespół, który przewodzi czwartoligowej stawce.”. Głosujemy ikonką „Trzymaj się” (Żółta buźka z czerwonym serduszkiem” pod postem. O tytuł Działacza Roku walczą też Krzysztof Bączek, prezes GKS Wikielec, Dominik Kulas z Fundacji Strefa Futbolu Olsztyn, Mariusz Miecznikowski, prezes Polonii Lidzbark Warmiński oraz Tomasz Piątkowski, prezes Constractu Lubawa.

Kolejny elbląski akcent to „pan z gwizdkiem”. Kamil Żmijewski z Elbląga ma szansę zostać „Sędzią Roku”. „Doświadczony arbiter z kilkuletnim stażem na poziomie 3 ligi. Sędzia prowadzący ważne i najważniejsze mecze w 3 lidze oraz na boiskach SUPERSCORE IV ligi.” - czytamy w uzasadnieniu nominacji. Głosujemy ikonką „Wrr” (pomarańczowo-żółta minka) pod postem. O tytuł Sędziego roku rywalizują także: Michał Chmarycz, Andrzej Jerszewski, Damian Krumplewski, i Dawid Wiśniewski.

Można głosować także na Piłkarkę Roku, Bramkarza Roku, Młodzieżowca Roku, Piłkarski Samorząd Roku, Ligowiec Roku, Piłkarskie Wydarzenie Roku, Sponsor Roku, Zdjęcie Roku. W tych kategoriach nie ma kandydatów związanych z Elblągiem lub jego najbliższymi okolicami.

Głosowanie trwa do 9 grudnia, do godziny 12. Zwycięzców poznamy na gali Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.