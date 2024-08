Plażówka po raz drugi

Miłośników plażowej odmiany siatkówki zapraszamy serdecznie 25 sierpnia na drugi wakacyjny turniej na piasku. Tym razem drużyny powalczą o Puchar Dyrektora MOSiR, a miejscem sportowych zmagań ponownie będzie boisko Grupy Wodnej przy ul. Wybrzeże Gdańskie. Zapisy właśnie ruszyły, więc nie zwlekaj!

To doskonała okazja, by sprawdzić swoje siły w siatkówce plażowej i doświadczyć sportowych emocji w wyjątkowej atmosferze. Turniej, będący integralną częścią Elbląskiego Święta Chleba, co roku przyciąga zarówno amatorów, jak i doświadczonych graczy, gwarantując wysoki poziom rywalizacji oraz niezapomniane wrażenia.

Turniej rozpocznie się w sobotę, 25 sierpnia, o godzinie 10:00. Zawodnicy zmierzą się na boisku przy ul. Wybrzeże Gdańskie, gdzie rozgrywki będą trwać przez cały dzień. Finałowe mecze, które wyłonią zwycięzców, odbędą się późnym popołudniem. Całemu wydarzeniu towarzyszyć będą liczne atrakcje przygotowane w ramach Elbląskiego Święta Chleba. Na miejscu czekać będą stoiska z regionalnymi wypiekami, występy artystyczne oraz inne niespodzianki, które umilą czas zarówno uczestnikom, jak i kibicom.

Zapisy na turniej już wystartowały i potrwają do 22 sierpnia lub do momentu wyczerpania limitu miejsc. Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online za pomocą Google. Udział w turnieju jest bezpłatny, co sprawia, że jest to wyjątkowa okazja do aktywnego spędzenia czasu.

Nie przegap tej sportowej imprezy! Zbierz swoją drużynę, zarejestruj się i dołącz do rywalizacji o Puchar Dyrektora MOSiR. Czekamy na Was na plaży!

