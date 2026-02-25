Pływackie zawody na Dolince - zapisy trwają

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka znów stanie się miejscem sportowej rywalizacji. Przed nami trzecia edycja Dolinka Swim Challenge – zawodów organizowanych z myślą o amatorach oraz młodych pływakach. Jeśli trenujesz regularnie, ale nie jesteś zawodowcem, te wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Trwają zapisy.

Zawody dla dorosłych – sobota, 14 marca

Sobotnia część skierowana jest do zawodników od 18. roku życia. W programie znalazły się wyścigi na 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym, a także dystanse 100 i 200 metrów stylem dowolnym.

Rywalizacja odbywać się będzie w kategoriach wiekowych podzielonych co pięć lat – od 18–24 aż do 65+. Wszystkie starty mierzone będą elektronicznie, a najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach staną na podium i otrzymają medale oraz nagrody.

Zawody dla dzieci i młodzieży – niedziela, 15 marca

Ostatni dzień weekendu należeć będzie do najmłodszych pływaków. Dzieci w wieku 7–10 lat wystartują na dystansie 25 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym.

Młodzież w wieku 11–17 lat zmierzy się na 50 metrów w trzech stylach (dowolnym, klasycznym i grzbietowym) oraz na 100 metrów stylem dowolnym. Kategorie obejmują grupy: 7–8, 9–10, 11–12, 13–14 oraz 15–17 lat. Dla wielu uczestników będzie to pierwsza okazja, by sprawdzić się w oficjalnych zawodach z pomiarem czasu i klasyfikacją medalową.

Zapisy i informacje organizacyjne

Każdy zawodnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch konkurencji. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca (wtorek) poprzez serwis elektronicznezapisy.pl. Opłata startowa wynosi 40 zł dla dorosłych oraz 30 zł dla dzieci i młodzieży. Warunkiem udziału jest prawidłowa rejestracja oraz wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie. Przypominamy, że zawody są skierowane do osób nieposiadających czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego.

Dolinka Swim Challenge to propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i poczuć atmosferę prawdziwych zawodów pływackich – na profesjonalnie przygotowanym obiekcie i w sportowym towarzystwie.