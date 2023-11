Pływanie to przygoda! AQUA SPEED Open Water Series 2024

Niestandardowe wyzwania, unikalne przeżycia i dreszcz emocji - to wszystko czeka na entuzjastów pływania na otwartych akwenach podczas cyklu AQUA SPEED Open Water Series 2024. Zawody ponownie zawitają w Ślesinie, Elblągu i Sycowie.

AQUA SPEED Open Water Series to seria imprez zrodzona z zamiłowania do natury i sportu, która szybko zyskała popularność wśród pływaków amatorów i zawodowców. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pływakiem na otwartych akwenach, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym rodzajem pływania, cykl oferuje różne dystanse, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zawodnicy będą mieli do wyboru jeden z czterech dystansów:

ok. 3,8 km,

ok. 1,9 km,

ok. 0,95 km,

ok. 0,475 km.

Inauguracja cyklu - Ślesin, 1 czerwca 2024 r.

Pierwszy etap przyszłorocznej rywalizacji w ramach AQUA SPEED Open Water Series odbędzie w Ślesinie, 1 czerwca 2024 r. Dla wielu zawodników jest to idealna lokalizacja na inaugurację cyklu. Zawody rozegrane zostaną w Jeziorze Ślesińskim, które zdecydowanie jest skarbem tego regionu. Otoczone zielonymi lasami i malowniczymi wzgórzami, jezioro zachwyca swą rozległością i pięknem. W sezonie letnim Jezioro Ślesińskie staje się idealnym miejscem nie tylko dla miłośników przyrody, ale również pasjonatów sportów wodnych.

Drugi przystanek - Elbląg, 6 lipca 2024 r.

Etap drugi odbędzie się w Elblągu, 6 lipca. Zawody rozegrane zostaną w Rzece Elbląg, w samym centrum elbląskiej starówki. Elbląg to nie tylko miasto z bogatą historią, ale także region, gdzie wodne akweny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu. Kanały, jeziora, rzeki i Zalew Wiślany tworzą niepowtarzalny mikroklimat, który przyciąga turystów, żeglarzy, miłośników przyrody. To co wyróżnia zawody w Elblągu to rozpoczynanie wyścigu od efektownego skoku do wody ze specjalnie przygotowanej platformy. Jest to wydarzenie, które co roku cieszy się dużą popularnością, co potwierdza ilość wiernych kibiców, dopingujących z brzegów rzeki.

Wielki finał - Syców, 13 lipca 2024 r.

Ostatni etap cyklu odbędzie się w Sycowie, 13 lipca. Zalew Stradomia Wierzchnia będzie miejscem finałowych zmagań miłośników pływania open water. Zalew nie tylko pięknie wpisuje się w krajobraz miasta, ale również stanowi centrum rekreacji i sportu dla mieszkańców i turystów. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek, kontemplację przyrody i odkrywanie uroków regionu Dolnego Śląska.

Do wodnej rywalizacji zapraszamy również najmłodszych pływaków. Młodzi zawodnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności pływackie na dystansach uzależnionych od ich wieku:

100 m (6-7 lat),

200 m (8-11 lat),

475 m (12-13 lat).

Imprezy organizowane w ramach AQUA SPEED Open Water Series stawiają przed uczestnikami unikalne wyzwania. Trasy są różnorodne - od malowniczych jezior po rzeki, dzięki czemu zawodnicy mają okazję rywalizować w zróżnicowanych akwenach. Priorytetem podczas każdych zawodów jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić profesjonalną obsługę medyczną, zabezpieczenie ratowników WOPR i niezbędne środki bezpieczeństwa, dzięki czemu nawet mniej doświadczeni pływacy, podczas rywalizacji, mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo.

AQUA SPEED Open Water Series to nie tylko seria sportowych wydarzeń, to prawdziwa przygoda dla miłośników wody i sportu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę.