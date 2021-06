Po medal pobiegnij w koszulce

Każda impreza sportowa kojarzy się nie tylko z wysiłkiem i emocjami. Także z nagrodami. XII Bieg Piekarczyka to okazja, aby zdobyć kolejne trofeum. A będzie nim przedmiot pożądania każdego uczestnika tej imprezy, czyli medal.

Jest całkiem spory, srebrny, a wygrawerowany napis na jego obu stronach mówi jasno, co osiągnął jego posiadacz. Tak wygląda medal, który otrzyma każdy uczestnik największej sportowej imprezy w naszym mieście. Niezależnie od miejsca na mecie biegu. Jego awers ozdabiają rysy dzielnego czeladnika, dwa dystanse biegu i widok odrestaurowanej elbląskiej starówki, z charakterystyczną wieżą Katedry pw. Św. Mikołaja. Natomiast na rewersie można dostrzec herb miasta, logo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jubileuszu 500-lecia czynu Piekarczyka. Warto więc wziąć udział w biegu, aby pochwalić się tak wyjątkową zdobyczą.

Rzecz jasna także najmłodsi biegacze otrzymają taką pamiątkę swojego występu. Medal na Mini Bieg Piekarczyka jest w tym roku nieco inny, ale sylwetka sympatycznego bohatera naszego miasta także jest widoczna. Dla naszych pociech będzie to niezwykła rzecz, która podkreśli ich starania na trasie. Taki medal najlepiej będzie wyglądał, gdy ułoży się na bieli koszulki technicznej. I to u dziecka, jak i osoby dorosłej. Zakupu koszulki dla dorosłych można dokonać wchodząc na stronę: biegpiekarczyka.pl, w zakładkę: zgłoszenia. Natomiast zakup koszulki dla dziecka odbywa się poprzez wysłanie maila na adres imprezy@mosir.elblag.eu, z podaniem jej rozmiaru: 104 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm. Koszt dla każdego uczestnika wynosi 20 zł. Organizator gwarantuje możliwość kupna koszulki na oba biegi tylko do 06.06.2021 r., więc to już ostatnie dni by ją zdobyć.

Nadal trwają zapisy na poszczególne biegi. Aby wziąć udział w Biegu Piekarczyka na 5 lub 10 km lub zgłosić dziecko do Mini Biegu Piekarczyka należy wejść na oficjalną stronę biegpiekarczyka.pl. W zakładce zgłoszenia zamieszczona jest instrukcja dotycząca zapisów. Na stronie dostępne są również wszelkie informacje związane z tą imprezą – regulamin, tras i wiele innych szczegółów. Sponsorami głównymi XII Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka są: American Home Biuro Nieruchomości oraz WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy, a sponsorem strategicznym Studio Łazienkowe Awangarda. Partnerem wydarzenia jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Organizatorami Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga.