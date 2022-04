100 najmłodszych tenisistów stołowych będzie rywalizować w sobotę w mistrzostwach województwa. W hali MOS zobaczymy też dwunastkę z Mlexera, która wystąpi w rywalizacji młodzików.

9 kwietnia halę sportową MOS opanują młodzi tenisiści stołowi z województwa warmińsko_ mazurskiego. Na 12 stołach 100 zawodników i zawodniczek będzie walczyło o medale w kategorii wiekowej młodzik (ur. do 2009 r.) i kadet (ur. 2007 – 2008).

- Chcemy spopularyzować tenis stołowy wśród elblążan. Pokazać, że to fajna dyscyplina sportu, którą można uprawiać przez cały rok – mówi Jan Kinal, trener grup młodzieżowych Mlexera Elbląg.

Mistrzostwa województwa będą jednocześnie eliminacjami do mistrzostw Polski w tych kategoriach wiekowych. Młodzi tenisiści powalczą o medale w singlu, deblu, grze podwójnej i drużynie w kategorii dziewcząt i chłopców.

Z elbląskiego punktu widzenia ciekawiej zapowiada się rywalizacja wśród młodzików. W tej kategorii wiekowej wystąpi 12 zawodniczek i zawodników z Mlexera Elbląg. Elbląski klub powoli odbudowuje swoje grupy młodzieżowe i nie ma jeszcze wśród nich kadetów i kadetek.

- W kategorii młodzików mogą startować wszyscy urodzeni do 2009 r. W tej kategorii damy szansę sprawdzenia się naszym żakom i skrzatom, czyli zawodniczkom i zawodnikom młodszym. Ze względów regulaminowych nasi młodzicy i młodziczki nie będą mogli wystartować również w kategorii kadetów, tak jak to praktykujemy na turniejach towarzyskich – wyjaśnia Jan Kinal.

Turnieje gier pojedynczych zostaną rozegrane systemem do dwóch porażek z finałem zamkniętym. Pozostałe - do jednej porażki. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich do hali MOS i dopingowania zwłaszcza elblążan. Początek zawodów o godzinie 10.

Mistrzostwa będą jednym z elementów obchodów przypadających w tym roku 60-lecia Mlexera Elbląg.

Harmonogram:

godzina 10- rozpoczęcie gier

godzina 11.30 – uroczyste otwarcie mistrzostw

ok. godziny 16.30 – zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym mistrzostw