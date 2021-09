Pobiegli dla chorej Mai

W niedzielę (12.09) w Bażantarni odbyły się I Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych. Tym razem nie chodziło jedynie o sportową rywalizację, dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc sześcioletniej Mai z Elbląga, która potrzebuje rehabilitacji. Dziewczyna urodziła się jako wcześniak, lekarze długo walczyli o jej życie. Udało się, jednak nie mogli uratować jej wzroku. Zobacz więcej zdjęć.

O godz. 10 wystartował bieg towarzyszący na dystansie 5 km. Po chwili ruszył bieg dla dzieci i młodzieży od 2. do 16. roku życia. Trasy miały długość od 50 do 400 m, w zależności od kategorii wiekowej. Natomiast później na starcie stanęli uczestnicy biegu głównego, tym razem na dystansie 10 km (dwie pętle po 5 km). Rywalizowali na leśnych ścieżkach Bażantarni. Podczas zawodów trwała zbiórka na rzecz elblążanki Mai.

- Wydarzenie zorganizowano na rzecz sześcioletniej Mai z Elbląga, połączyliśmy siły z Team Karaś, dołączył też MOSiR w Elblągu oraz EL-Aktywni Stowarzyszenie Krzewienia Sportu. Przygotowywaliśmy się do tego eventu od paru miesięcy. Zależy nam na zebraniu środków na rehabilitację Mai. Dziewczynka jest niewidoma i nie ma szans na przywrócenie jej wzroku – mówi Dorota Brzozowska ze Stowarzyszenia Wystarczy Jeden Uśmiech, które jest współorganizatorem mistrzostw.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone zebrane podczas biegów pieniądze?

- Na rehabilitację psychoruchową i logopedyczną oraz usamodzielnienie dziewczynki w przyszłości. Maja potrzebuje obecnie opiekuna, który będzie prowadził ją przez życie, ale jej rodzicom zależy na tym, aby dziewczynka była jak najbardziej samodzielna. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna, turnus trwający sześć dni kosztuje około 7 tys. zł. – mówi Dorota Brzozowska.

Wesprzeć Maję mogli również kibice, na polanie w Bażantarni były puszki, do których można było wrzucać datki.

- Był też kiermasz ciast, wystarczyło wrzucić minimalny datek, by skosztować pysznych wypieków. Były również atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, bański mydlane, animacje, konkursy z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. W przyszłym tygodniu podamy też numer konta, na które można będzie przelewać pieniądze dla Mai – mówi Dorota Brzozowska.

Jednym z uczestników biegu był pan Sławek.

fot.Michał Skroboszewski

- Biegam na co dzień dystanse 5, 10 km. Dzisiaj biegnę dla Mai, to bardzo fajna impreza, a ja uważam, że warto pomagać. Nie chodzi tylko o rywalizację, ale o to, żeby pomóc dziewczynce. Ja znam Maję i jej rodziców, chciałbym ich wesprzeć – mówi mężczyzna.

Wojciech Bartnicki z Team Karaś Elbląg, jeden z pomysłodawców wydarzenia, podkreśla, że dzisiejsza impreza to "sport w wydaniu pożytecznym". - Wspieramy dzisiaj osobę potrzebującą i to jest cel przewodni imprezy. Nic nas to przecież nie kosztuje, robimy to, co lubimy, a przy okazji możemy pomóc dziewczynce – mówi Wojciech Bartnicki.

Wyniki zawodów na tej stronie. W biegu na 10 km zwyciężył Kamil Orłowski z Dzierzgonia. Drugie miejsce zajął Dominik Fedan z Morąga, trzeci był elblążanin Jacek Guzowski.