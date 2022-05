Pobiegnij na czas z pacemakerem

W każdym dużym biegu, wśród wielu uczestników, znajdują się oni. Dbają o to, aby każdy mógł biec w swoim tempie i pokonać trasę w spokoju, w oparciu o swoje możliwości. Podczas XIII Biegu Piekarczyka spotkamy czterech pacemakerów.

Pacemaker to osoba, która prowadzi grupę biegaczy do osiągnięcia zamierzonego celu. Te cele mogą być różne, w zależności od długości i rodzaju trasy. W czasie XIII Biegu Piekarczyka ruszamy wraz z nimi na 10 km. To sprawia, że popularnych „zajączków” będzie czterech, a tempo ich biegu będzie się od siebie różniło. Nasi pacemakerzy to zaprawieni biegacze z wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy reprezentują Team Karaś Elbląg i regularnie spotykają się w Bażantarni, na wspólnych, otwartych dla każdego, treningach (szczegóły dostępne tutaj). Oni z pewnością pomogą osiągnąć planowany czas.

Krzysztof Kraśnieński - 45 min.

Wojciech Bartnicki - 50 min.

Piotr Żarkowski - 55 min.

Jacek Brzozowski - 60 min.

Nie trzeba się wcześniej zgłaszać albo zapisywać, aby pobiec z jednym z pacemakerów. Wypatrujcie jaskrawych koszulek i balonów z poszczególnymi czasami. Przypominamy, że zapisy na poszczególne biegi trwają do końca maja. Aby wziąć udział w Biegu Piekarczyka na 5 lub 10 km lub zgłosić dziecko do Mini Biegu Piekarczyka należy wejść na oficjalną stronę biegpiekarczyka.pl. W zakładce zgłoszenia zamieszczona jest instrukcja dotycząca zapisów. Na stronie dostępne są również wszelkie informacje związane z tą imprezą – regulamin, tras i wiele innych szczegółów.

Sponsorem Głównym XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka jest firma WAITW. Sponsorami Strategicznymi Biegu są: FLSmidth MAAG Gear i Studio Łazienkowe Awangarda. Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.