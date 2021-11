Pobiegnij z dystansem

Każdy biegać może. Trochę bliżej lub trochę dalej (czy jakoś tak). Nawet i Ty. Co więc stoi na przeszkodzie, aby legalnie, środkiem ulicy, w centrum miasta, potruchtać i pomachać flagą? Wkładaj buty, białą koszulkę, czerwone spodenki i baw się razem z nami. Tak, baw się, bo robimy to także dla siebie.

W bieganiu najbardziej cenimy sobie wolność. Możemy pobiec gdzie chcemy, jak daleko i dowolnym tempem. Podczas VII edycji Biegu Niepodległości w Elblągu trasa będzie, owszem, wytyczona, ale pozostałe cechy tej dyscypliny nadal będą. Niby mierzymy czas, ale to akurat nie jest najważniejsze. A co jest? Biegniemy bowiem z dystansem. Z dystansem do trasy, czasu, ciesząc się swoim udziałem w pięknych, jesiennych okolicznościach. Na luzie. Gdy będziemy już na mecie, z pustymi rękami nie pójdziemy.

O resztę martwić się już nie musimy (wpisowe ma swoją moc). Na trasie nikt nam nie przeszkodzi. Przy każdym wyjeździe, uliczce, wnęce, uśmiechnie się do nas żołnierz wraz z wolontariuszem. Możemy także liczyć na spontaniczne oklaski osób zza biało-czerwonej taśmy wzdłuż trasy oraz przede wszystkim na mecie. Przebiec 10 km to spora sztuka, ale czy w ciągu dnia nie robimy podobnej trasy w pracy czy w czasie zakupów w galerii? Hmm, możliwe. A tutaj jeszcze nas nagrodzą.

To niewielki wysiłek, aby w to święto docenić naszą codzienną swobodę i spokój. Biegniemy, rywalizujemy lub spędzamy aktywnie wolny czas. Możemy wybrać i o tu chodzi, a raczej biega.

Klik i zapisujesz siebie lub dziecko tutaj (do niedzieli, 7 listopada)

Klik i czytasz regulamin (prosty) tutaj

Czekamy na Was na starcie!

Sponsorem głównym VII Elbląskiego Biegu Niepodległości jest firma spawalnicza i biuro pracy WAITW. Partnerem głównym jest MediaMarkt. Sponsorem strategicznym jest studio łazienkowe Awangarda.

Sponsorami i partnerami wydarzenia są: FLSmidth Maag Gear, Reproskan, Hotel Kalhberg, Hurtownia BIG, Expert – Centrum ubezpieczeń oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo – Interwencyjno – Zabezpieczeniowa Bielik, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 W-M Brygady Obrony Terytorialnej.

Organizatorami Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy objął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.