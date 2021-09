Poćwicz w wodzie

Jeżeli szukasz ciekawej i aktywnej formy spędzenia wolnego czasu, sprawdź propozycję od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Od dzisiaj w obu elbląskich pływalniach będą odbywały się regularne zajęcia Aqua Fitness, a w Krytej Pływalni również Aerobik w wodzie dla Seniorów oraz nauka i doskonalenie pływania.

Wszystkie zajęcia w basenach wpisują się w program „Aktywuj się z MOSiR-em”. W obu miejskich basenach rozpoczyna się kolejny sezon zajęć Aqua Fitness. Charakteryzują się one tym, że wykorzystują różnorodne formy ruchu, odbywające się w wodzie. Mówiąc inaczej, przy motywującej, energicznej muzyce wszyscy uczestnicy wykonują szereg aktywności, przypominjących zajęcia fitness. Te są natomiast przystosowane do możliwości, gustu i oczekiwań klientów. W wodzie zdecydowanie łatwiej o relaks, zatem te zajęcia będą miały ogromny wpływ na poprawę naszego samopoczucia. Można dołączyć do wspólnych treningów w każdej chwili, ponieważ są przygotowane pod kątem osób początkujących, ale również dla tych stale aktywnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją zajęć w wodzie jest Aerobik dla Seniorów, czyli zajęcia, w ramach których wykonywany jest szereg ćwiczeń specjalnie przygotowanych dla tej grupy wiekowej. Znajdzie się tu połączenie gimnastyki korekcyjnej z aerobikiem i elementami pływania. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor i energię.

Na zajęcia Aqua Fitness w CRW Dolinka zapraszamy we wtorki i czwartki, o godzinie 20. Wstęp to koszt 25 zł, natomiast karnety można kupić w cenie 85 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 140 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca. Zajęcia Aqua Fitness w Krytej Pływalni odbywać się będą w środy i piątki o godzinie 20, a bilet wstępu na każde spotkanie to koszt 20 zł. Możliwy jest także zakup karnetu w kwocie 75 zł za 4 wejścia w miesiącu lub 120 zł za 8 wejść w miesiącu. Akceptujemy karty Multisport w obu pływalniach.

Aerobik dla seniorów odbywa się w każdą sobotę o godz. 11.00 w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Zajęcia w wodzie skierowane są do wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Cena biletu wynosi 10 zł i obejmuje 30 minut zajęć oraz 30 minut pływania dowolnego. Na krytą pływalnię wraca również nauka i doskonalenie pływania dla dzieci powyżej 5 roku życia. Zajęcia organizacyjne z podziałem na grupy odbywają się we wtorek i w środę (7-8 września). W celu ustalenia godziny zajęć należy skontaktować się z kasą Krytej Pływalni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 625 63 90. Więcej informacji na temat tych zajęć znajduje się na stronie MOSiR.