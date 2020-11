Podciąć skrzydła Sokołowi

Szczypiorniści KPR w sobotnie popołudnie (28 listopada) zagrają kolejny mecz w I-ligowych rozgrywkach. Elblążan czeka starcie z nieobliczalnym rywalem z Kościerzyny i trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu.

W 9. kolejce zespół Grzegorza Czapli zmierzy się z KS Sokół Kościerzyna. Kościerska ekipa mimo sporych problemów już od początku sezonu, radzi sobie w bieżących rozgrywkach całkiem nieźle. Trener Andrzej Gryczka w meczu inauguracyjnym mógł wpisać do protokołu meczowego jedynie ośmiu zawodników. Kolejnych ich przeciwnikiem była aspirująca do wygrania grupy Nielba Wągrowiec. W tej potyczce szkoleniowiec miał już do dyspozycji trzynastu piłkarzy, co przełożyło się na ich grę i urwanie punktu rywalowi. Sokół walczył już także z rewelacją tegorocznych rozgrywek z Grudziądza, z którą przegrał dwiema bramkami. Niespodzianką było natomiast wysokie zwycięstwo nad Usarem Kwidzyn. Kościerzynianie rozegrali do tej pory siedem meczów, w których wywalczyli dziesięć punktów.

Kierownik KPR podkreślił, że jego drużynę czeka dość trudny mecz - Wiodącymi postaciami zespołu z Kościerzyny jest rozgrywający Adam Lisiewicz i kołowy Krzysztof Jasowicz. Przed rozpoczęciem sezonu drużynę opuścił Michał Derdzikowski i Sebastian Sokołowski. W żadnych meczu nie mogli wystawić pełnego składu. Sokół może i ma krótką ławkę, ale grają w nim zawodnicy z doświadczeniem w superlidze, a ich dotychczasowe wyniki wskazują, że to nie będzie rywal do bicia. Jeżeli postawimy twarde warunki w obronie i dołożymy do tego szybką kontrę, to powinniśmy wyjść z tego pojedynku zwycięsko - powiedział Piotr Sadowski.

Lisiewicz i Jasowicz w tym sezonie rzucili już razem osiemdziesiąt trzy bramki i zajmują odpowiednio piąte i ósme miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców I-ligowych. Najskuteczniejszy wśród elblążan jest natomiast Rafał Stępień, który w siedmiu meczach rzucił trzydzieści sześć bramek. KPR ma obecnie trzy punkty więcej od Sokoła i zajmuje piątą lokatę. Elbląscy szczypiorniści liczą na zwycięstwo, które umożliwi im awans w ligowej tabeli. Gospodarzem sobotniej potyczki miał być Sokół, jednak na jego prośbę mecz zostanie rozegrany w elbląskiej hali przy ul. Kościuszki. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności, początek o godz. 16.

