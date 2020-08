Podwójnie srebrna Marta

Elblążanka Marta Witkowska zdobyła dwa srebrne medale w mistrzostwach Polski seniorów w kajakarstwie! Od kilku miesięcy startuje w barwach Politechniki Opole.

Mistrzostwa Polski seniorów odbyły się w weekend na torze kajakowym Malta w Poznaniu. Doskonale spisały się na nich podopieczne trenera Wojciecha Załuskiego z UKS Silvant Kajak Elbląg, które od kilku miesięcy reprezentują barwy Politechniki Opole. Marta Witkowska i Kinga Jankowska zdobyły srebrny medal w K-2 na 1000 metrów, siedem godzin później Marta w czwórce w barwach Politechniki Opole na dystansie 500 metrów również wywalczyła drugie miejsce.

- Dziewczyny w Opolu przyjęły mnie i Kingę bardzo serdecznie. Super nam się nam trenuje, w Elblągu nie miałam okazji pływać w czwórce, a tutaj mieliśmy kilka miesięcy na to by się zgrać i wyszło świetnie – mówi Marta Witkowska. - Bardzo cieszę się z tych medali, to był mój ostatni start w tym sezonie. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie jeszcze lepiej, ale czas pokaże. Robię, to co kocham, mogę trenować moją ulubioną dyscyplinę w świetnych warunkach i to dla mnie jest najważniejsze.

Przed elbląskimi kajakarzami jeszcze kilka poważnych startów. W przyszły weekend czeka ich występ w Długodystansowych Mistrzostwach Polski, a następnie w kajakowych mistrzostwach Polski w maratonie i turniej nadziei olimpijskich na Węgrzech.