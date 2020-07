Pogodne zabawy na Kalbarze

W środę na torze wrotkarskim odbyła się impreza dla najmłodszych – Kalbar na okrągło, czyli gry i zabawy dla dzieci. Było bardzo dużo słońca i jeszcze więcej radości na twarzach uczestników, którzy chętnie uczestniczyli we wszystkich atrakcjach.

Środowe popołudnie na Torze Kalbar było bardzo wesołe i aktywne, a to za sprawą wielu atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych bywalcach tego obiektu.

– Na ten dzień został rozstawiony specjalny tor przeszkód, który można było pokonywać na rolkach, wrotkach, rowerkach biegowych czy hulajnogach. Były one do dyspozycji na miejscu, jeśli ktoś nie miał sprzętu czy kasku – informuje Krzysztof Fedak z działu organizacji imprez MOSIR. – W razie potrzeby pomocą służyła instruktorka, która pokazywała jak pokonywać poszczególne przeszkody czy bezpiecznie poruszać się na torze. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie MOSiR.

Właśnie na torze wrotkarskim odbyły się pierwsze tego dnia zawody – przejazd przez tor przeszkód. Kolejne zmagania miały miejsce na boiskach wielofunkcyjnych, gdzie odbył się m.in. konkurs rzucania frizbee do celu. Kolejną atrakcją był tor do kręgli, z którego można było korzystać przez całą imprezę i na którym również odbył się konkurs. „Strzały piłką na bramkę” cieszyły się dużym zainteresowaniem, podobnie jak slalom i strzał na bramkę do unihokeja. Każdy uczestnik dostawał słodkości w nagrodę za wzięcie udziału w konkursach. – Nowością, którą zaprezentowaliśmy w trakcie tego wydarzenia, jest stół do teqball – dodaje Krzysztof Fedak. – To innowacyjna i nietypowa gra, która bazuje na elementach piłki nożnej i pozwala rozwijać umiejętności piłkarskie. Na co dzień ze stołu można skorzystać w Hali Sportowo – Widowiskowej, gdzie jest jedną z atrakcji na strefie gier i zabaw, do której zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 12. W sobotę, 25 lipca, na Torze Kalbar odbędzie się duży festyn dla całych rodzin – Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Więcej informacji na ten temat wkrótce.

Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.