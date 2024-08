Pogrom Polaków pod koszem

Biało-czerwoni nie mieli żadnych argumentów na powstrzymanie Litwinów w trzecim meczu koszykówki 3x3 na igrzyskach olimpijskich Polacy zagrali bardzo słabo i przegrali zasłużenie.

Po środowym (31 lipca) zwycięstwie z USA, można było się zastanawiać, na co stać Polaków. Turniej koszykówki 3x3 na paryskich igrzyskach jest bardzo wyrównany. Po dwóch pierwszych kolejkach Litwini mieli na koncie dwie porażki (20:21 z Francją i 14:21 z Łotwą), Polacy zwycięstwo i remis.

Koszykarze Piotra Renkiela również zaczęli ostrożnie w obronie, nie chcąc szybko „łapać” fauli. Wydawać się mogło, że dzięki m.in. elblążaninowi Przemkowi Zamojskiemu w defensywie uda się powstrzymać rywali. Niestety, Litwini potrafili wykorzystać słabszy dzień naszych reprezentantów i systematycznie powiększali przewagę. Warto zwrócić uwagę na dobrą grę naszych sąsiadów na zbiórkach.

Biało-czerwoni zagrali jak na razie najsłabszy mecz w turnieju. Nie potrafili znaleźć klucza do powstrzymania Litwinów, do tego popełniali często błędy. Cień nadziei można było mieć, kiedy rywali zaliczyli siódmy faul, przy stanie 12:17. Można było się łudzić, że to niejako „wymusi” słabszą grę w obronie. Niestety. Ostatecznie nieco trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Litwini rozbili Polaków 21:12.

Szansa na rehabilitację jeszcze w czwartek o godz. 19:35, kiedy Biało-czerwoni zmierzą się z Chinami.

Polska – Litwa 12:21