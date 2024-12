Pokonaj dmuchany tor przeszkód!

fot. MOSiR

Przygotuj się na wyjątkowe emocje w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka! Dmuchany tor przeszkód powraca (od 6 do 8 grudnia), oferując niesamowitą zabawę w cenie biletu. Wskocz do basenu, zmierz się z kolorowymi przeszkodami i sprawdź swoje umiejętności. Gotowi na dawkę adrenaliny? Sprawdźcie, kto z Was pokona tor najszybciej!

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu zaprasza na wodne szaleństwo na dmuchanym torze przeszkód! Ta atrakcja, dostępna w cenie biletu, łączy świetną zabawę z aktywnością fizyczną dla całej rodziny. Na najmłodszych czeka tor w strefie rekreacyjnej, pełen kolorowych przeszkód, natomiast starsze dzieci i dorośli mogą spróbować swoich sił na większym torze w basenie sportowym. Pod czujnym okiem ratowników każdy może sprawdzić swoje umiejętności i dostarczyć sobie solidną dawkę śmiechu i adrenaliny! Podejmij wyzwanie – czekają na Ciebie skoki, balansowanie i wspinaczka, a wszystko w atmosferze radości i dobrej zabawy. Sprawdź, kto z rodziny przejdzie tor najszybciej! Dmuchane tory przeszkód od 6 do 8 grudnia w CRW Dolinka. Zapraszamy codziennie między 6:00 do 22:00.

MOSiR