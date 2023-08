Połącz wakacje ze sportem

W sierpniu, podobnie jak w lipcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował wiele pomysłów na aktywnie spędzony czas. Będziemy wspólnie grać, pływać, biegać, spacerować oraz jeździć i uczyć się poruszania na rolkach. Sprawdźmy co czeka nas w najbliższych dniach.

Turniej w tenisa ziemnego (wtorek, 17:00)

Jeżeli lubisz grać w tenisa ziemnego jest to propozycja dla ciebie. Będziemy bawić się i rywalizować na dwóch kortach, znajdujących się na Torze Kalbar. Zawody odbędą się wyłącznie w kategoriach OPEN dla kobiet i mężczyzn, powyżej 16 roku życia. Zapisy będą prowadzone w biurze zawodów od godziny 16:30. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Spacer z leśnikiem (wtorek, 17:00)

Bażantarnia skrywa wiele tajemnic oraz ciekawostek. Wiedzę na jej temat poszerzamy i poznajemy podczas spacerów, w których towarzyszy nam przewodnik z elbląskiego Nadleśnictwa. Podróż w głąb miejskiego lasu rozpocznie się od zbiórki przy Pałacu Augusta Abbega (ul. Marymoncka 5).

Piłkarski turniej „trójek” (środa, 17:00)

Uliczna piłka nożna to powrót do czasów, gdy na osiedlowych boiskach liczyła się przede wszystkim technika, spryt i gra zespołowa. Na Torze Kalbar w akcji zobaczymy trzyosobowe zespoły, które będą mierzyć się na małym boisku z hokejowymi bramkami. Mecze będą trwały 10 minut lub do momentu zdobycia 5 goli przez któryś zespół. Zapisy prowadzone będą na miejscu od 16:30 w biurze zawodów. W każdej drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 4 zawodników.

Aquathlon dla dzieci (czwartek, 17:00)

Pływanie i bieganie to aktywności, które uprawia i lubi wiele z nas, w tym także dzieci i młodzież. Z myślą o najmłodszych (4-13 lat) zapraszamy do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka na sportowe zawody, które łączą wspomniane dwie dyscypliny. Na każdego uczestnika czekać będą medale, a dla najlepszych w danych kategoriach pamiątkowe puchary. Zapisy na V edycję Aquathlonu prowadzone są na stronie aquathlon.elblag.pl.

Rolkarskie poniedziałki z UKS Szóstka (poniedziałek, 17:00)

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na rolkach, w których pomagają nam instruktorzy UKS Szóstka. Do końca wakacji będziemy spotykali się w każde poniedziałki o godzinie 17:00 na Lodowisku Helena. Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy zabrać ze sobą swój sprzęt oraz dobry humor.

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeśli bieganie to twoja pasja i lubisz uprawiać sport w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w poniedziałki, środy i piątki na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Rolkowisko oraz strefa gier (pon.-pt., 10:00-18:30)

Na Lodowisku Helena możecie bezpłatnie korzystać z nowej nawierzchni oraz strefy gier i zabaw. Zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00. Wewnątrz strefy znajdują się stoły do cymbergaja, piłkarzyków, ping-ponga, trampoliny oraz mini tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (wtorek i czwartek, 17:00-18:30 oraz środa, 18:45-20:15)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (wtorek i czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening połączony z grą.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Trwają wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was wielofunkcyjne boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie i rezerwacji (tel. 537 443 376).

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.