Polki trenują w Elblągu. Zagrają z Argentyną

Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej rozpoczęła zgrupowanie w Elblągu i przygotowuje się do dwumeczu z kadrą Argentyny, które zostaną rozegrane w czwartek i sobotę w hali przy al. Grunwaldzkiej. Wciąż można nabyć wejściówki na te spotkania. Zobacz zdjęcia z treningu.

Kibice kobiecego szczypiorniaka musieli dość długo czekać na powrót Biało-Czerwonych do Elbląga. Reprezentantki Polski po raz ostatni grały w hali przy al. Grunwaldzkiej w 2015 roku, za czasów trenera Kima Rasmussena. W najbliższych dniach ponownie będziemy mogli zobaczyć kadrowiczki w elbląskiej hali.

Drużyna Arne Senstada trenuje już w Elblągu, a 12 i 14 października zmierzy się z reprezentacją Argentyny. Biało-Czerwone przygotowują się do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w Danii, Norwegii i Szwecji od 29 listopada do 17 grudnia. W fazie grupowej skandynawskiego turnieju rywalami Polek będą kolejno Iran, Japonia i Niemcy. Istotną kwestią, szczególnie dla elbląskich kibiców, jest powołanie do kadry zawodniczki Startu Nikoli Głębockiej. Dla obrotowej EKS jest to debiut w seniorskiej kadrze.

- Treningi są wymagające, skupiamy się na grze obronnej oraz rozwiązaniach taktycznych. Jestem bardzo podekscytowana. Cieszę się, że dostałam szansę na grę w reprezentacji, że mogę się ciągle rozwijać, uczyć wśród i od najlepszych. Mam nadzieję, że w przyszłości to zaprocentuje - powiedziała Nikola Głębocka.

Kołowa Startu jest jedną z czterech obrotowych, które zostały powołane na zgrupowanie i mecze w Elblągu. Mamy nadzieję, że będziemy ją mogli zobaczyć na parkiecie podczas meczów towarzyskich z reprezentacją Argentyny.

Czwartkowy mecz zaplanowano na godz. 17, sobotni rozpocznie się o 20:45. Zachęcamy do przybycia na mecze i kibicowania Biało-Czerwonym. Wciąż do nabycia są wejściówki na te spotkania na platformie eventim.pl. Spotkania będzie można zobaczyć także na TVP Sport.