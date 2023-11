Pool Party, czyli Andrzejki w wodzie

Kto powiedział, że impreza Andrzejkowa musi się odbyć w domu lub na sali? Nic bardziej mylnego! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Andrzejki w Wodzie! Podczas imprezy nie zabraknie gier, zabaw, przekąsek, dobrej muzyki i zaskakującej nowości – wyścigi na deskach SUP! Spotkajmy się 24 listopada w CRW Dolinka.

To już trzecie spotkanie z Andrzejkami w Wodzie w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Tym razem przygotowaliśmy nowość – wyścigi na deskach SUP! Konkurencje przeprowadzi Grupa Wodna, która posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie. Przed rozpoczęciem zawodów przez pierwszą godzinę, pod okiem instruktorów, będziecie mogli oswoić się z deskami. Instruktorzy przed rozpoczęciem zawodów ustalą zasady, podzielą się sposobami na dłuższe utrzymanie się w wodzie i będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkurencji. To dobra okazja na dobrą zabawę i sprawdzenie swojej koordynacji i równowagi.

Oprócz tego odbędą się znane i lubiane sesje z Zumbą w wodzie i AQUA Aerobikiem. W specjalnie przygotowanym barze będzie można zamówić bezalkoholowe drinki i przekąski. Podczas imprezy będziemy również zachęcać do wzięcia udziału w grach i zabawach. O Wasz dobry nastrój podczas wydarzenia zadba DJ, który zagra największe hity. Na Andrzejki w Wodzie możecie zabierać swoje własne dmuchane akcesoria wodne. Wspólnie stwórzmy jedyne w swoim rodzaju wydarzenie.

Andrzejki w Wodzie odbędą się w piątek, 24 listopada. Impreza rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do 22:00. Koszt biletu na wydarzenie to 25 złotych. Wejściówki można kupić bezpośrednio w kasie CRW Dolinka. Uwaga: liczba miejsc ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zakupu.