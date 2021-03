Popularny turniej brydżystów

Ponad 70 zawodniczek i zawodników wzięło udział w internetowym turnieju brydża sportowego pod hasłem „Popularny”.

Rywalizacja była zacięta, liderzy turnieju zmieniali się jak w kalejdoskopie. W końcowej fazie turnieju do ataku przystąpił duet Henryk Łęcki (Elbląg) – Zbigniew Krzepkowski (Braniewo) i zwyciężył w imponującym stylu z wynikiem 62,42 %. Kluczem do zwycięstwa duetu było zaufanie do partnera, dyscyplina licytacji, snajperskie wisty, kładące kontrakty opozycji i perfekcyjne rozgrywki.

Czołowe miejsca w turnieju zajęli:

Kategoria open

1. Henryk Łęcki (Elbląg) - Zbigniew Krzepkowski (Braniewo) - 62,42 %

2. Grzegorz Probola (Zorro 21 Olsztyn) - Edmund Reczuga (Łączność Narie Morąg) - 60,45 %

3. Bogdan Jurecki Vęgoria - Paweł Czachorowski (INEX Giżycko) - 59,78 %

Rywalizacja kobiet

1. Lucyna Krutelewicz -Alina Gudecka (Sewil Olsztyn) 52,01 %

2. Grazyna Ćwiek - Grazyna Łąka (Zorro 21 Olsztyn) - 43,63 %

3. Bożena Diakite - Cecylia Sienkiewicz (EKB Ełk) - 36,45 %

Pary mikstowe

1. Monika i i Michał Klincewicz - Centrum (Olsztyn) 59,19 %

2 . Wiola i Tomasz Lisica (Lidzbark Warmiński) 54,79 %

3. Grażyna i Wiesław Piszczek (Zorro 21 Warmia i Mazury) - 54,48 %.

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom Internetowego Turnieju Par za liczny udział. To było wspaniałe brydżowe wydarzenie, które skróci nam czas oczekiwania na powrót do prawdziwych stacjonarnych spotkań i rywalizacji przy zielonych brydżowych stolikach – informują organizatorzy. - Wzorcowo sędziował Tomasz Lisica, licencjonowany sędzia Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Animatorem i organizatorem Internetowego Turnieju Brydzowego był sztab działaczy pod przewodnictwem prof. Jana Rogowskiego, prezesa Zarządu Warmińsko- Mazurskiego Okręgowego Związku Brydza Sportowego. Uczestnicy już zadeklarowali udział w kolejnym Internetowym Turnieju Par Warmii i Mazur.