Pora na głosowanie kibiców

Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej co roku organizuje plebiscyt mający wyłonić najbardziej popularne postaci w piłce nożnej w naszym województwie. Wśród kandydatów są też osoby związane z Olimpią Elbląg.

Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej na swoim profilu na Facebooku opublikował kandydatury w poszczególnych kategoriach. Podobnie jak w ubiegłym roku kibice mogą głosować dając lajki pod zdjęciami swoich faworytów. Oprócz nich głosować (za pomocą formularza) będą kluby oraz kapituła (zarząd, komisja rewizyjna, przewodniczący komisji WMZPN , pracownicy WMZPN, delegaci na zjazd PZPN). „W każdej grupie nominowany z najwyższą liczbą głosów otrzyma 6 pkt, natomiast kolejni 4 pkt, 3 pkt, 2 pkt, i 1 pkt. Zwycięża nominowany, który po zsumowaniu głosów trzech grup otrzyma najwięcej punktów (maksymalnie 18 pkt). W przypadku remisu wygrywa nominowany, który otrzymał najwięcej punktów od fanów” - możemy przeczytać na profilu FB wojewódzkiego związku.

Kandydatem na „Piłkarza Roku” jest Kamil Wenger. Elblążanom postaci nie trzeba szerzej przedstawiać: „Kapitan występującej na drugoligowym poziomie Olimpii Elbląg. Występuje w klubie z Elbląga od 2015 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 35 meczów, w których strzelił dwie bramki. W tym sezonie trzykrotnie pokonał bramkarza rywali, pomimo tego iż jest odpowiedzialny głównie za defensywę. Olimpia pod jego wodzą prezentuje się bardzo dobrze w tym sezonie eWinner II Ligi” - tak kandydaturę uzasadnia WMZPN. Link do głosowania jest tutaj. Oprócz niego kandydują: Sebastian Grubalski (Constract Lubawa, futsal), Sergey Gurov (Polonia Lidzbark Warmiński), Bartosz Giełażyn (Znicz Biała Piska), Karol Żwir (Sokół Ostróda, Stomil Olsztyn).

Tomasz Grzegorczyk ubiega się o tytuł „Trenera Roku”. „Przejął drużynę przed rozpoczęciem tego sezonu. Olimpia pod jego wodzą prezentuje się bardzo dobrze. Zajmuje wysokie szóste miejsce w eWinner II Lidze i jest jedną z większych rewelacji całych rozgrywek.” - uzasadnia swój wybór WMZPN. Link do głosowania jest tutaj. Konkurentami szkoleniowca żółto-biało-niebieskich są: Dawid Grubalski (Constract Lubawa, futsal), Hubert Lemanek (Polonia Iłowo), Przemysław Łapiński (Mamry Giżycko), Dariusz Maleszewski (Stomilanki Olsztyn, kobiety), Maciej Szostek (DKS Dobre Miasto), Mariusz Niedziółka (Mrągowia Mrągowo), Adam Fedoruk (Granica Kętrzyn),

O tytuł drużyny roku walczą dwie elbląskie drużyny. Wojewódzki Związek w ten sposób przedstawia żółto-biało-niebieskich: „W poprzednim sezonie elblążanie do ostatniej kolejki drżeli o utrzymanie na drugoligowym szczeblu. Ostatecznie udało się je wywalczyć. Początek sezonu 2021/22 jest dla elbląskiej drużyny znacznie bardziej udany. Olimpia plasuje się obecnie w strefie barażowej i może w tym sezonie walczyć o coś więcej, niż tylko o utrzymanie w eWinner II Lidze.” Link do głosowania jest tutaj. Jednym z kontrkandydatów jest Concordia Elbląg: „Drużyna z Elbląga w poprzednim sezonie wywalczyła Wojewódzki Puchar Polski, ale niestety nie utrzymała się w trzeciej lidze. Początek obecnych rozgrywek ma jednak bardzo dobry i po rundzie jesiennej jest liderem forBET IV Ligi.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych WMZPN. Link do głosowania jest tutaj. Kandydują również: Stomilanki Olsztyn (kobiety), Constract Lubawa (futsal), Ossa Biskupiec Pomorski, Mamry Giżycko, Mrągowia Mrągowo, Znicz Biała Piska.

„Młodzieżową Drużyną Roku” mają szansę zostać juniorzy młodsi Olimpii Elbląg. „Drużyna wygrała rozgrywki ekstraklasy juniora młodszego i występuje w barażach o Centralną Ligę Juniorów U-17.” - tak zespół Władysława Obrębskiego przedstawia wojewódzki związek. Link do głosowania jest tutaj. Przy okazji przypomnijmy: rywalem elblążan jest ŁKS Łódź. Pierwszy baraż o CLJ rozpocznie się w niedzielę (24 listopada) o godzinie 12.30. Rewanż w środę w Łodzi. Kontrkandydatami żółto-biało-niebieskich są: Stomil Olsztyn U-15, u-17 (kobiety), kadra WMZPN rocznika 2008, Stomil Olsztyn U17, kadra WMZPN dziewczyn U-15.

Kandydatem na „Młodzieżowca Roku” jest Klaudiusz Krasa. Młodzieżowiec Olimpii zdobył już ten tytuł w ubiegłym roku. „Pewny punkt w składzie Olimpii Elbląg. W sezonie 2020/21 wystąpił w 30 spotkaniach eWinner II Ligi. W obecnych rozgrywkach opuścił dotychczas tylko jedno spotkanie. Jest to zawodnik odpowiedzialny głównie za destrukcję i powstrzymanie ataków rywali. To wychodzi mu bardzo dobrze, więc wydaje się, że nie odda miejsca w składzie przez długi czas.” - tak piłkarza przedstawia WMZPN. Link do głosowania jest tutaj. Jego kontrkandydatami są: Piotr Błędowski (Mrągowia Mrągowo), Sebastian Rugowski (Sokół Ostróda), Adrian Wasiak (Huragan Morąg), Grzegorz Okuniewski (Constract Lubawa, futsal), Mateusz Jońca (Stomil Olsztyn, GKS Wikielec).

Kolejną kategorią jest „Bramka Roku”. To Olimpia występuje w dwóch rolach. Do tytułu „Bramki Roku” kandyduje gol Łukasza Sarnowskiego zdobyty w meczu IV ligi przeciwko rezerwom Stomilu Olsztyn. I tu uwaga: żeby zagłosować należy wcisnąć emotkę Wrr. Link jest tutaj. Jednym z kontrkandydatów jest gol Pawła Flisa (Jeziorak Iława) zdobyty w meczu z rezerwami Olimpii – emotka Trzymaj się. Oprócz tego można też zagłosować na bramki Łukasza Ducha (Olimpia Olsztynek vs Huragan Morąg, emotka Super), Cezarego Sobolewskiego (Motor Lubawa vs MKS Korsze), Marcina Spirydona (Vęgoria Węgorzewo vs Żagiel Piecki, emotka Wow) oraz Bartłomieja Piórkowskiego (Constract Lubawa vs LSSS Team Lębork, futsal, emotka Przykro mi).

Trener czwartoligowych rezerw Olimpii Elbląg Karol Przybyła ubiega się o tytuł "Postać Roku Forbet IV ligi". Karol Przybyła jest jednocześnie koordynatorem Akademii Olimpii Elbląg. I to spod jego rak mają wychodzić zawodnicy, którzy mają ubiegać się o grę w pierwszej drużynie żółto-biało-niebieskich. I patrząc na tabele Pro Junior System w II lidze, wychowankowie Akademii odgrywają coraz większą rolę w "jedynce". Link do głosowania jest tutaj. Jego kontrkandydatami są Andrzej Sobiech (Jeziorak Iława), Cezary Sobolewski (Motor Lubawa), Krzysztof Piwiszkis (MKS Korsze), Mahamadou Bah (Mrągowia Mrągowo).

To najważniejsze i naszym zdaniem najciekawsze kategorie plebiscytu Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystkie kategorie można zobaczyć tutaj. Głosowanie trwa do 7 grudnia, do godziny 12.