Poszukają zimy w sprinterskim biegu na orientację

Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia wraz z MOSiR-em zapraszają na IV rundę XI Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację, które odbędą się w sobotę, 11 stycznia.

Do zdobycia są kolejne punkty, dyplomy, upominki rzeczowe i prestiż najlepszego biegacza na orientację. Centrum zawodów w I LO przy Pocztowej 2. Zapisy do 9 stycznia, do godz. 10. Zapraszamy wszystkich "twardzieli" na zimowy, sprinterski bieg na orientację po starówce. Start pierwszego zawodnika o godz. 10. Biuro zwodów czynne od godz. 8.30.

Zawody będą przeprowadzone za pomocą elektronicznego sytemu pomiaru czasu Sport-Ident. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy wszystkich biegaczy, rodziny (jest kategoria rodzinna) i sympatyków. Niezapomniane wrażenia zapewnione. Biegajcie razem z nami. Dodatkowe szczegóły o zawodach w tym regulamin na stronie lub mosirelblag.