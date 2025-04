Powrót dmuchanych torów przeszkód na Dolince

Już w najbliższy weekend, 12 i 13 kwietnia, serdecznie zapraszamy na wyjątkową przygodę na dmuchanych torach przeszkód w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka! Wejście odbywać się będzie w ramach standardowego biletu na basen.

Przygotowaliśmy dla Was pełne emocji i zabawy wyzwanie, które sprawdzi Waszą zwinność, równowagę i determinację. Dmuchane tory przeszkód to gwarancja świetnej zabawy i niezapomnianych emocji. Bez względu na wiek, każdy może spróbować swoich sił. Tory będą rozmieszczone w strefie rekreacyjnej (mały basen) oraz na basenie sportowym, oferując rozrywkę dla młodszych i starszych. Mamy dla Was również miłą niespodziankę – podczas basenowego szaleństwa będą na Was czekały dmuchańce, których do tej pory nie było w CRW Dolinka!

Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego dla zapewnienia pełnego komfortu i poczucia ochrony uczestników, przy każdym torze obecni będą ratownicy. Dodatkowo dostępne będą kamizelki asekuracyjne, co sprawi, że z torów skorzystają nawet mniej zaawansowani pływacy. Dmuchańce na Dolince dostępne będą w cenie standardowego biletu, od soboty 12 kwietnia, do niedzieli 13 kwietnia w godzinach otwarcia basenu, tj. od 6:00 do 22:00.

Tory przeszkód to świetna okazja do wspólnej zabawy i rywalizacji w gronie najbliższych i przyjaciół. Zapraszamy do zabawy!