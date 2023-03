Pożegnanie z III ligą?

Kibice Basketballu Elbląg mają nadzieję, że dzisiejszy mecz z Wilkami Ełk był ostatnim spotkaniem elbląskich koszykarzy w III lidze. Elblążanie przerwali piękną passę rywali i jako jedyny zespół pokonali Wilki w ich hali.

Sezon zasadniczy w pomorsko-warmińsko-mazurskiej III lidze zakończył się w ubiegłym tygodniu. Dziś (19 marca) zaległości nadrobili koszykarze Wilków Ełk i Basketballu Elbląg. Dla elblążan wynik tego spotkania nie miał znaczenia - podopieczni Arkadiusza Majewskiego już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli. Gospodarze chcieli zachować miano niepokonanych we własnej hali, ale bez względu na wynik wiedzieli, że sezon zasadniczy zakończą na drugim miejscu.

Pierwsza kwarta obiecywała duże emocje. Kosz za kosz i po dziesięciu minutach gospodarze prowadzili 22:20. Może i elbląscy koszykarze rozkręcali się powoli, ale jak już się rozpędzili, to trafiali raz za razem. Na prowadzenie wyszli już w drugiej kwarcie, na przerwę schodzili z pięciopunktowym prowadzeniem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nadzieje Wilków na zachowanie tytułu niepokonanego we własnej hali. Druga połowa to popis strzelecki podopiecznych Arkadiusza Majewskiego. Trzecią kwartę elblążanie wygrali 29:14, czwartą 26:10. Najwięcej punktów dla gości zdobyli Piotr Prokurat - 32 i Dominik Pawlak - 24. Swoją grupę III ligi wygrali zdecydowanie i mogą czekać na losowanie turniejów barażowych.

Baraże o II ligę są dwuetapowe. Pierwsza czwórka awansowała do turniejów półfinałowych, których rozegranie zaplanowano w dnia 31 marca - 2 kwietnia. Wkrótce poinformujemy naszych czytelników gdzie i z kim zmierzą się elblążanie w walce o finał baraży. Decydujące turnieje finałowe, do których awansują dwie najlepsze drużyny z półfinałów zostaną rozegrane w dniach 21 - 23 kwietnia. Prawdopodobnie Przemysław Zamojski wróci do Basketballu na decydujące spotkania.

Wilki Ełk - Basketball Elbląg 57:93 (22:20, 11:18, 14:29, 10:26)

Basketball: Prokurat 32, Pawlak 24, Jarzębski 16, Klonowski 6, Nisztuk 4, Pikulik 2, Krakowski 2, Chrzanowski 3, Jakimowicz 2, Gliński 2,

Tabela III ligi

1) Basketball Elbląg 27 pkt, 14 zwyciestw

2) Wilki Ełk 24 punkty, 10 zwyciestw

3) Szkoła Gortata Gdańsk 23 punkty, 9 zwycięstw

4) AZS UWM Olsztyn 22 punkty 8 zwyciestw

5) Trójeczka Elbląg 20 punktów, 6 zwycięstw

6) Basket Kwidzyn 20 punktów, 6 zwyciestw

7) Orka Iława 18 punktów, 4 zwyciestwa

8) Kolejarz Chojnice 14 punktów, 0 zwycięstw