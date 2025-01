Poznaj daty i szczegóły imprez biegowych w 2025 roku

Już teraz warto zaznaczyć w kalendarzu daty czterech imprez biegowych, które odbędą się w różnych zakątkach Elbląga w 2025 roku. Sprawdź harmonogram wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

XVI Bieg Piekarczyka – 8 czerwca

8 czerwca Elbląg będzie gospodarzem jednej z najbardziej wyczekiwanych imprez biegowych roku – XVI Biegu Piekarczyka. To wydarzenie, które łączy pasję do sportu z lokalną tradycją, przyciągając zawodników z całej Polski i z zagranicy. Bieg odbywa się w malowniczej scenerii, prowadząc uczestników przez uliczki miasta, w pobliżu pięknych zabytków i naturalnych terenów. Choć do startu zostało jeszcze kilka miesięcy, zapisy wystartują już wkrótce!

Bażantarnia Jump&Run – 7 września

Jeszcze w letnim klimacie, 7 września, zapraszamy do Bażantarni na niezwykłe wydarzenie biegowe – Bażantarnia Jump&Run. To będzie prawdziwe wyzwanie dla tych, którzy lubią połączyć bieg z elementami przeszkód. Las Bażantarnia, z jego naturalnymi ścieżkami i leśnym urokiem, stworzy idealne tło do tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia. W trakcie zawodów uczestnicy pokonają różnorodne przeszkody, które zapewnią ogromną dawkę adrenaliny i niezapomnianych emocji. Czekają na Was wspólne wyzwania, satysfakcja z pokonania dmuchanych przeszkód i dużo dobrej zabawy dla całej rodziny.

III Bieg Nocny – 27 września

Po Bażantarni czas na coś zupełnie innego – 27 września zapraszamy na III Bieg Nocny pod Gwiazdami! Gdy słońce zniknie za horyzontem, a miasto oświetlą jedynie latarnie, to właśnie wtedy ruszą biegacze, którzy zmierzą się z nocną, zmienioną i udoskonaloną, trasą po Modrzewinie. Niezapomniana atmosfera i wyjątkowy klimat sprawią, że to wydarzenie stanie się wspaniałą przygodą. Dla uczestników to nie tylko bieg, ale i prawdziwe święto sportu w wyjątkowej, nocnej odsłonie. Czeka na Was także specjalna oprawa i wiele atrakcji.

XI Bieg Niepodległości – 11 listopada

Elbląg nie zapomina o ważnych datach – 11 listopada zapraszamy do udziału w XI Biegu Niepodległości. Tegoroczna edycja zaskoczy biegaczy nie tylko swoją niepowtarzalną atmosferą, ale także… zmienioną trasą, która poprowadzi uczestników przez kluczowe punkty miasta, a także przez tereny, które będą stanowić nowe wyzwanie i dostarczą mnóstwo emocji. Tego dnia ulicami miasta pobiegną zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy, którzy chcą uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w aktywny sposób.

Patronat honorowy nad wydarzeniami objął prezydent Elbląga Michał Missan.

