Poznaj karate – bezpłatne zajęcia już w sobotę 

To jest okazja, żeby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach karate i bliżej poznać tę dyscyplinę sportu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. Andrex Elbląg zaprasza wszystkich chętnych w najbliższą sobotę do sali gimnastycznej przy ul. Saperów 14c (tzw. miasteczko szkolne) na dzień otwarty.

Projekt bezpłatnych zajęć karate dla wszystkich chętnych, zorganizowanych przez A.K. Andrex, powstał z myślą o popularyzacji dyscypliny karate w setną rocznicę powstania stylu karate shotokan.

- Karate, jako sztuka walki, jest przede wszystkim katalizatorem dla ukształtowania u nastolatka pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju, koncentracji – informują trenerzy A.K. Andrex. – Treningi karate pobudzają całe ciało i stwarzają możliwość prawidłowego rozwoju dziecka pod względem fizycznym. Projekt powstał również po to, by nauczyć dzieci aktywnego spędzania czasu. Bardzo ważnym elementem jest walka z otyłością. Statystyki są przerażające. Brak ruchu powoduje również wady postawy.

Pierwsza okazja do poznania karate będzie już w najbliższą sobotę (15 października). Tego dnia A.K. Andrex zaprasza na bezpłatne zajęcia w sali gimnastycznej przy ul. Saperów 14c (w tzw. miasteczku szkolnym). Obowiązuje dowolny strój sportowy.

Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:

• godz. 10-12 dzieci w wieku od 9 do 12 lat

• godz. 16-18 wszystkie osoby powyżej 13 roku życia

Zajęcia poprowadzą: Jan Zamojcin - VIII dan, wielokrotny mistrz Polski i wicemistrz świata oraz Robert Sworek - VIII dan, wielokrotny mistrz świata i Polski, autor pięciu książek na temat karate.

Projekt został dofinansowany przez Gminę Miasto Elbląg w ramach konkursu na popularyzację aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga.