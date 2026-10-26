Poznaj pacemakerów XII Elbląskiego Biegu Niepodległości

Do startu XII Elbląskiego Biegu Niepodległości pozostały nieco ponad dwa tygodnie. W środę, 11 listopada, na trasie nie zabraknie pacemakerów z Bartnicki Team Elbląg, którzy pomogą uczestnikom Biegu Głównego utrzymać odpowiednie tempo i powalczyć o założony wynik. Tak zwane „króliczki” poprowadzą grupy na czasy od 45 do 60 minut.

Podczas Biegu Głównego na 10 km uczestnicy będą mogli dołączyć do jednej z czterech grup prowadzonych przez doświadczonych biegaczy:

45 minut – Andrzej Burzykowski

50 minut – Wojciech Bartnicki

55 minut – Tomasz Jankowski

60 minut – Magdalena Papiernik

Pacemakerzy pomogą utrzymać równe tempo na trasie, dzięki czemu łatwiej będzie kontrolować przebiegnięty dystans i zbliżać się do wyznaczonego celu. Rozpoznacie ich po charakterystycznych plecakach z żaglem i oznaczeniem planowanego czasu. Wystarczy przed startem odnaleźć odpowiednią grupę i ruszyć razem z nią na trasę.

Trenuj razem z Bartnicki Team Elbląg

Pacemakerzy reprezentują Bartnicki Team Elbląg – grupę, która wspiera biegaczy w przygotowaniach do startów i zachęca do regularnej aktywności. Wspólne treningi to okazja, by popracować nad kondycją, nauczyć się utrzymywania tempa i przygotować się do pokonania wybranego dystansu.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. Udział w treningach jest bezpłatny i otwarty zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych biegaczy.

Akcja Wąsopad

Tegoroczny Bieg Niepodległości będzie okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do zwrócenia uwagi na własne zdrowie. Przy wydarzeniu pojawi się akcja profilaktyczna realizowana w ramach kampanii „Wąsopad”, promującej dbanie o zdrowie mężczyzn.

W Centrum Handlowym Ogrody, we wtorek, 10 listopada, w biurze zawodów będzie działał punkt medyczny Szpitala Miejskiego w Elblągu, w którym będzie można wykonać pomiary poziomu glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego.

Skoro znajdujemy czas na treningi, przygotowania do startu i walkę o lepszy wynik, znajdźmy go również na profilaktykę i regularne badania. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, ale równie istotne jest reagowanie na sygnały, które wysyła organizm i przełamanie popularnego „jeszcze mam czas”. Bo o zdrowie warto zawalczyć nie tylko na trasie biegu.

Do zobaczenia na trasie!

XII Elbląski Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada. Start i meta Biegu Głównego na dystansie 10 km znajdą się na ul. Teatralnej, obok Placu Jagiellończyka. Uczestnicy pokonają trzy pętle po 3333 metry, a pacemakerzy pomogą im utrzymać założone tempo na kolejnych kilometrach.

Wciąż można zgłosić najmłodszych do Małego Biegu Niepodległości. Na dzieci czekają dystanse od 50 do 500 metrów. Rejestracja odbywa się przez stronę elektronicznezapisy.pl i potrwa do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.

Przed nami sportowe świętowanie Narodowego Święta Niepodległości. Już teraz życzymy wszystkim zawodnikom powodzenia, równego tempa i satysfakcji z osiągniętych wyników!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe