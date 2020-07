Poznajemy szlak GreenVelo

Rowerowa trasa Green Velo to najdłuższy rowerowy projekt w Polsce. Zaczyna się w Elblągu, a kończy w Końskich, w województwie świętokrzyskim. Przez 4 lata jego istnienia przejechały nim tysiące rowerowych turystów podziwiając piękno pięciu województw, przez które on prowadzi.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na popołudniową przejażdżkę po szlaku GreenVelo. Spokojnym tempem i w miłej atmosferze przejedziemy początkowe kilometry szlaku z Bażantarni przez Jagodnik do Jeleniej Doliny, skąd wrócimy do Elbląga. Zobacz trasę.

- Na tej trasie będziemy mieli okazję przekonać się, że chociaż Green Velo zaczyna się na płaskich i bezleśnych Żuławach Wiślanych, to już kilka kilometrów dalej czekają na rowerzystów solidne podjazdy i piękny las. Dodatkowo dla osób, które nie mają jeszcze map szlaku i jego paszportów, będzie to dobra okazja do ich otrzymania, bowiem będą one rozdawane uczestnikom – mówi Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR.

Podczas wycieczki pokonamy 22 niełatwe i wymagające km, co w połączeniu ze spokojnym tempem i licznymi odpoczynkami zajmie nam około 2,5 godziny. Ruszamy z wiat Green Velo na polanie w Bażantarni we wtorek (14 lipca) o godzinie 17.00.