Poznamy najlepsze formacje w kraju!

Już 12 września (niedziela) o godzinie 13:00 rozpoczną się Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych. O mistrzowski tytuł formacje zmierzą się w stylu standardowym i latynoamerykańskim w kategoriach: dziecięcej (do 12 lat), juniorów (do 15 lat) oraz młodzieży i dorosłych (pow. 15 lat). Zawody odbędą się w sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Co do tego nie ma wątpliwości - rywalizacja formacji tanecznych jest szalenie widowiskowa i atrakcyjna dla widza, a atmosfera podczas tego typu zawodów jest zawsze piękna. - Każdy z zespołów prezentuje własną, oryginalną choreografię, tworząc niebywałe widowisko – mówi Antoni Czyżyk, Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – Bardzo się cieszę, że Mistrzostwa Polski zorganizowane zostaną w Elblągu. To tutaj unosi się duch formacji LOTOS-Jantar, która dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrzów Świata, wygrała Mistrzostwo Europy i kilkadziesiąt razy była Mistrzem Polski. Jestem przekonany, że do tych tradycji nawiążą formacje, które rywalizować będą w nadchodzących mistrzostwach – dodał Antoni Czyżyk.

Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych, które odbędą się w Elblągu, będą okazją do zobaczenia najlepszych polskich tancerzy. Organizatorom bardzo zależało, aby w turnieju wystąpili najlepsi, aby podzielili się z widzami pasją i żeby powalczyli o jak najlepszy wynik. Zawody wyłonią mistrzów Polski FTS Formacji Tanecznych w tańcu standardowym

i latynoamerykańskim w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej na rok 2021. Mistrzostwa wyłonią również reprezentantów naszego kraju na kolejne zawody międzynarodowe. Próby parkietowe będą trwać już od godziny 9:30, natomiast, runda eliminacyjna mistrzostw rozpocznie się po godz. 13:00. Z kolei finały zaplanowane są na godziny popołudniowe. Impreza zakończy się wieczorem wręczeniem medali dla zwycięzców. Mistrzostwom Polski FTS Formacji Tanecznych towarzyszyć będzie Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego. W turnieju wystąpi kilkadziesiąt par tanecznych, które powalczą o trofea w różnych kategoriach. Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych i Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego | 12 września 2021, sala widowiskowo-sportowa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu | Organizatorami turnieju są Federacja Tańca Sportowego i CSE „Światowid”