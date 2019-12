Próba generalna Startu

Tydzień przed wznowieniem rozgrywek ligowych, piłkarki Startu sprawdzą swoją formę w Lublinie, gdzie wezmą udział w turnieju Bogdanka Cup. Elblążanki zagrają tam trzy mecze z zespołami z PGNiG Superligi.

Ponad sześć tygodni temu szczypiornistki EKS rozegrały ostatni ligowy mecz. Potem elblążanki miały kilkanaście dni wolnego, a od 2 grudnia przygotowują się do drugiej rundy rozgrywek. W międzyczasie nasza drużyna z powodzeniem rozpoczęła rywalizację w Pucharze Polski, pokonując w Kobierzycach miejscowy KPR. W 1/16 finału elblążanki zmierzą się w Płocku z I-ligowymi rezerwami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego i mają ogromne szanse by awansować do ćwierćfinału tych rozgrywek. Mecz ten zaplanowano na 15 stycznia. Zespołowi na razie nie w głowie rozgrywki pucharowe, a jak najlepszy start w drugiej rundzie rozgrywek PGNiG Superligi. Oczywiście przygotowania do ligi nie mogą się obyć bez meczów sparingowych. Start w minionym tygodniu udał się do Sławna, gdzie dwukrotnie zagrał z piłkarkami Młynów Stoisław Koszalin. W pierwszym spotkaniu wygrały elblążanki 30:27, natomiast w rewanżu zwyciężyły rywalki 36:32. Przed naszymi piłkarkami kolejny sprawdzian formy i trzy pojedynki w ciągu dwóch dni. Na zaproszenie mistrzyń Polski Start zagra w Lublinie w Noworocznym Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet Bogdanka Cup, w którym zmierzy się z gospodyniami, Ruchem Chorzów i ponownie z koszaliniankami. Dla szkoleniowców i zawodniczek EKS na pewno będzie to pożyteczny sprawdzian przed pierwszym meczem drugiej rundy, który zostanie rozegrany 5 stycznia w Elblągu. Tego dnia Start podejmie beniaminka z Jarosławia.

Terminarz turnieju:

Sobota (28 grudnia 2019)

godz. 16.00: MKS Perła Lublin - Młyny Stoisław Koszalin

godz. 18.15: EKS Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów

Niedziela (29 grudnia 2019)

godz. 10.00: Młyny Stoisław Koszalin - EKS Start Elbląg

godz. 12.15: KPR Ruch Chorzów - MKS Perła Lublin

godz. 16.00: Młyny Stoisław Koszalin - KPR Ruch Chorzów

godz. 18.15: MKS Perła Lublin - EKS Start Elbląg

Dla kibiców Startu mamy dobrą informację, wszystkie mecze będzie można obejrzeć na zobacz.tv.