Przedłużamy zapisy do lig MOSiR!

Dla wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze zgłosić swojej drużyny do amatorskich lig organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mamy dobrą wiadomość - postanowiliśmy przedłużyć termin zapisów o tydzień. Ostateczny termin zgłoszeń to 15 września.

To doskonała okazja, by wciąż wziąć udział w rozgrywkach, które rokrocznie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wciąż możesz dołączyć do rywalizacji w następujących ligach:

Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD – zmagania na boiskach Orlik, z meczami 2x15 minut, prowadzonymi przez licencjonowanych sędziów.

Awangarda Volley Liga – emocjonująca siatkarska liga z trzysetowymi spotkaniami w Hali Sportowo-Widowiskowej, z profesjonalną obsługą sędziowską.

Grand Prix w koszykówce 3x3 – seria 10 turniejów koszykówki 3x3, w której kluczowa będzie nie tylko technika, ale i taktyka, by zdobyć jak najwięcej punktów w całym cyklu.

Każda z lig oferuje emocjonujące rozgrywki, świetną atmosferę oraz możliwość rywalizacji o prestiż i cenne nagrody. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność wpłat wpisowego, więc nie warto zwlekać!

Aby zgłosić drużynę, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.mosir.elblag.eu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września, więc to ostatnia szansa na udział w tegorocznych zmaganiach. Nie przegap tej okazji – do zobaczenia na boiskach!