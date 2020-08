Przedostatni tydzień Wakacji z MOSiR-em

W drugiej połowie lata zdecydowanie nie narzekamy na pogodę, ani na nudę. A dzięki Wakacjom z MOSiR-em możemy ten czas spędzać aktywnie. W najbliższym tygodniu czekają nas m.in. treningi piłki nożnej i piłki ręcznej, wycieczka rowerowa, a także wyścig na szczyt góry – Góralem na Chrobrego.

Przed nami kolejny, już przedostatni tydzień letnich atrakcji, które organizowane są ramach Wakacji z MOSiR-em. Od poniedziałku do piątku działają 2 strefy gier i zabaw, które bardzo chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież. Na Torze Kalbar odbywają się cykliczne zajęcia, a w Bażantarni – treningi biegowe z TeamKaraś.

- Do końca wakacji zostały jedynie 2 tygodnie, więc każdy dzień warto wykorzystać na dobrą zabawę – mówi Natalia Szrama specjalista ds. marketingu i reklamy w MOSiRze. – Miłośnicy piłki nożnej, których w naszym mieście nie brakuje, ponownie staną na murawie stadionu przy ul. Agrykola. Zawodniczki EKS Start pokażą nam, jak grać w piłkę ręczną, a rowerzystów czekają dwa wydarzenia: wycieczka oraz wyścig na szczyt Góry Chrobrego. Do końca wakacji, od poniedziałku do piątku działają dwie strefy gier i zabaw, a Tor Kalbar wraz z boiskami czynny jest codziennie. Tutaj odbywają się cykliczne zajęcia – nauki jazdy z UKS Szóstka oraz ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie. Warto dodać, że udział we wszystkich wakacyjnych atrakcjach jest bezpłatny.

A co czeka nas w najbliższym tygodniu od 17 do 23 sierpnia?

PONIEDZIAŁEK 17.08

- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z UKS Szóstka od godz. 17 do 18 – Tor Kalbar

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

WTOREK 18.08

- trening piłki nożnej ze znanymi elbląskimi piłkarzami od 16 do 18.30 – Stadion przy ul. Agrykola

- wycieczka rowerowa Szlakiem Starego Miasta od 17 do 19 – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

ŚRODA 19.08

- Trenuj ze Startem – zajęcia z piłki ręcznej z zawodniczkami EKS Start od 17.30 do 19 – HSW

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

CZWARTEK 20.08

- zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar od godz. 16 do 17

PIĄTEK 21.08

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

NIEDZIELA 23.08

- Góralem na Chrobrego – wyścig na szczyt Góry Chrobrego od 11 do 13

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Dwie strefy gier i zabaw:

- w Hali Sportowo-Widowiskowej (tor przeszkód, sala do tenisa stołowego, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe, nowość – stół do teqball) – od godz. 9 do 12

- na płycie Lodowiska Helena (stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki) od 12 do 15.

TOR KALBAR

Oprócz tych wydarzeń codziennie można korzystać z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Tor od poniedziałku do soboty jest czynny od 9 do 20.50, a w niedzielę od 12 do 20.50.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie MOSIR. Wszystkie wakacyjne wydarzenia i zajęcia są bezpłatne.