Przejazd rowerowy i festyn na Kalbarze

Najpierw przejazd rowerowy ulicami Elbląga, później festyn sportowy na Torze Kalbar - tak przedstawia się plan kolejnego Elbląskiego Dnia Bez Samochodu, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 18 września, w Elblągu. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w wydarzeniu, skorzysta z mnóstwa atrakcji sportowo-rekreacyjnych.

Dzień bez samochodu to stała impreza w sportowym kalendarzu naszego miasta. Ta inicjatywa, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, rozpoczyna się o godzinie 10:30. Wtedy to na Placu Jagiellończyka nastąpi zbiórka wszystkich rowerzystów, małych i dużych, którzy zechcą wybrać się na wyjątkowy przejazd ulicami miasta. To stamtąd o godz. 11 udamy się w trasę: Karowa-Teatralna-12 Lutego Armii Krajowej, Robotnicza, Obrońców Pokoju, Niepodległości, Legionów, Królewiecka, Kościuszki, Marymoncka, Sybiraków, Chrobrego, Kościuszki, Wspólna, a tę naszą wyprawę zakończymy wjazdem na Tor Kalbar.

Od razu po wspólnym przyjeździe, około godziny 12:00, na Torze rozpocznie się festyn sportowo-rekreacyjny w ramach Narodowego Dnia Sportu. Dla uczestników festynu będą udostępnione: tory przeszkód, elektryczne hulajnogi, bicykle, symulator zderzeń, alkogogle, dmuchane zjeżdżalnie, strzelnica painball i stół to teqballa czy gra planszowa. Chętni będą mogli zważyć swój rower, sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby napompować dętkę. Przeprowadzony zostanie także konkurs na najbardziej oryginalny rower i na najbardziej stylowy rowerowy ubiór.

Swój sprzęt pokażą także Wojska Obrony Terytorialnej, policja, straż pożarna i straż miejska. Partner wydarzenia, czyli Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego, przygotuje dla najmłodszych uczestników festynu pokazy eksperymentów naukowych inspirowanych światem chemii takie, jak burza w probówce, wulkan, samopompujący się balon, chemiczny kameleon, pasta dla słonia i wiele innych, a także zorganizuje konkurs krzyku.

Na boisku do koszykówki, o godzinie 11:30, odbędzie się natomiast turniej koszykówki ulicznej. Dla trzech najlepszych ekip przygotowane są medale i puchary. Zapisy rozpoczną się o godz. 11.

Organizatorem imprezy jest MOSiR Elbląg, współorganizatorem Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu wraz z partnerami: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Miejska w Elblągu, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Elbląski Park Technologiczny, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu i Państwowa Straż Pożarna.