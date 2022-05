"Przekop to okno na świat". Sezon żeglarski startuje

Wodniacy przedstawili dziś (23 maja) swój kalendarz na najbliższe miesiące. Co przyniesie kolejny sezon żeglarski?

- Rozszerzamy działalność, z czego jestem bardzo zadowolony – mówił o obecności wodniaków w regionie Edward Pietrulewicz, dyrektor elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, gdzie odbyła się konferencja. Podkreślał, jakie znaczenie mają sport i turystyka wodna dla promocji regionu.

Jak sezon żeglarski – to regaty.

- W tym roku mamy sporo regat jak na te trudne czasy, pierwsze już za dwa tygodnie - podkreślał Marian Drabiński, prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Wskazywał szczególnie na te regaty i wydarzenia związane z otwarciem przekopu przez Mierzeję Wiślaną. - Dla większości żeglarzy z Zalewu Wiślanego (przekop – red.) to jest okno na świat – mówił prezes.

- W związku z Rokiem tradycji morskich zdecydowaliśmy się zorganizować Otwarte Mistrzostwa Województwa w Kajakarstwie Klasycznym - zaznaczał Wojciech Załuski z UKS Silvant Kajak Elbląg. Ostatni raz taka impreza odbyła się w Elblągu 8 lat temu. - Oprócz klubów lokalnych przyjadą też kluby z Warszawy, Gdańska, Malborka... - wymieniał. - Szykują się duże zawody, mają nas odwiedzić także reprezentanci naszego kraju, nasi kadrowicze – zaznaczył. Mistrzostwa odbędą się na odcinku 500 m przy bulwarze Zygmunta Augusta. Mają być widowiskowe, połączone z Dniami Elbląga i stanowić okazję do popływania i pościgania się kajakiem turystycznym także dla rodzin...

O tegorocznych planach żeglarze opowiadali podczas spotkania w elbląskim biurze Urzędu Marszałkowskiego Fot. Mikołaj Sobczak

O najbliższych planowanych regatach w regionie, czyli Pucharze Mariny Elbląg o Puchar Mariny Suchacz (4 czerwca), mówił Bogdan Justyński z Jachtklubu Elbląg.

- To bardzo długi wyścig, staramy się, żeby to trwało cały dzień, a wieczorem planujemy zabawy dla żeglarzy – zaznaczył. Mówił też, że po trudniejszym okresie pandemicznym wodniacy spodziewają się większej frekwencji na regatach. Wskazywał, że rośnie młode pokolenie sportowców. Podkreślił m. in., że swoje umiejętności w szkole Jachtklubu szlifuje ok. 30 młodych ludzi, którzy wezmą udział w zapowiadanych "Regatach między mostami".

Podczas spotkania mówiono też o wodnej historii Elbląga. Stanisław Nowak, komandor Ogniska Sportów Wodnych Fala w Elblągu, podkreślał, że Falę założono aż 145 lat temu (chociaż klub miał oczywiście przerwy w działalności). Wskazywał, że wyzwaniem dla klubu jest obecnie przedłużanie umowy dzierżawy od miasta terenu, który użytkują. Miasto przedłuża tę dzierżawę z roku na rok i trudno przez to mówić o perspektywie rozwoju, planowaniu działań itp. Komandor Fali chciałby wprowadzenia zmian w tym zakresie.

- Klub się rozwija i chce nadal działać – podkreślał. Zapowiedział też Zlot Motorowodny (Elbląg – Tolkmicko – Nowa Pasłęka – Braniewo) w terminie 12-15 sierpnia, na który wodniacy chcą zaprosić gości z całego kraju.

Tadeusz Karpowicz, komandor Morskiego Klubu Żeglarstwa DAL we Fromborku, wskazywał podczas spotkania, że ze względu na prace remontowe we Fromborku nie będzie tam możliwe prowadzenie działalności wodniackiej, organizacja regat etc. Te prace mają wyłączają tamtejszy port z użytku na ok. 18 miesięcy.

Na XXVI zawody balonowe w Pasłęku zapraszała Karina Ulewska ze Starostwa Powiatowego w Elblągu. W ich kontekście wspominała też o turystycznym znaczeniu Krainy Kanału Elbląskiego.

- To inicjatywa z wieloletnią tradycją, impreza, która się sprawdziła i na którą wiele osób czeka co roku – podkreślała. - To bardzo widowiskowe zawody – zachęcała. Impreza odbędzie się w terminie 24-28 sierpnia.

- Rozwijamy skrzydła i planujemy organizację regat - mówiła Justyna Kożurno z firmy Soulriders. - Być może połączymy siły (z innymi wodniakami – red.) i zorganizujemy regaty poszerzone o windsurfing i kitesurfing – podkreślała.

Podczas spotkania mówiono też o potrzebach związanych z działalnością wodniaków, jak choćby zaplecza sanitarne w marinach, czy o planach związanych z szerszym opracowaniem turystycznym szlaków wodnych dla turystów. Wspomniano też o pomysłch uruchomienia systemu ostrzegania sztormowego. Trzy lub cztery maszty miałyby ostrzegać przed zagrożeniem żeglarzy Zalewu Wiślanego. Powracał też temat samego przekopu i zwiększenia możliwości sportowych turystycznych, które może przynieść ta inwestycja. Edward Pietrulewicz wskazywał również na szanse, jakie szanse dla rozwoju regionu niosą pieniądze unijne i uwzględnienie województwa w Regionalnym Programie Operacyjnym. Projekty "wodne" mają być tu traktowane priorytetowo...

Uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 21 maja przeprowadzili już wodniacy z Ogniska Sportów Wodnych Fala, pisaliśmy o tym tutaj.

Szczegółowe kalendarium "wodniackich wydarzeń" przedstawimy wkrótce w tym artykule.