Bandera na maszt!

W sobotę (21 maja) wodniacy z Ogniska Sportów Wodnych Fala w Elblągu i przyjaciele klubu spotkali się na przystani przy ul. Wybrzeże Gdańskie i uroczyście zainaugurowali kolejny sezon żeglarski. Zobacz zdjęcia.

Uroczystość rozpoczęto minutą pamięci poświęconą Włodzimierzowi Kacmajerowi i Arturowi Rynkiewiczowi, żeglarzom, którzy odeszli na wieczną wachtę.

- Pandemia się skończyła, zatem możemy w pełni korzystać z uroków wodniactwa - mówi Stanisław Nowak, komandor OSP Fala.

Inauguracja sezonu była okazją do przedstawienia planów na przyszłość.

- W tym sezonie planujemy zorganizować rejs "Przekop Tour". Planowany jest ona od 12 do 15 sierpnia. W dalszej perspektywie planujemy uruchomić bazę noclegową dla kamperów, przebudować nabrzeża, by zwiększyć do 30 ilość miejsc postojowych dla łodzi, planujemy przebudować toaletę i kuchnię w budynku klubowym - podkreśla Stanisław Nowak.

W tym roku klub skończył 145 lat. - Cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy, co powstało i jeszcze powstanie. Zawdzięczmy to nam wszystkim, bo jesteśmy ludźmi z pasją - mówi komandor Nowak.

Ważną inwestycją dla klubu jest remont budynku socjalno – sanitarnego, który powoli dobiega końca.

- Chciałbym podziękować byłym i obecnym osobom związanym z "Falą". Życzę wszystkiego co najlepsze, pomyślności, zdrowia i stopy wody pod kilem. Sezon motorowodny i żeglarski uważam za otwarty - mówi Stanisław Nowak.