Przełamać niepowodzenia

W niedzielne popołudnie (8 grudnia) piłkarze ręczni Silvanta podejmą Czarnych Olecko i postarają się zrehabilitować za dwie ostatnie porażki. Przy okazji meczu odbędzie się zbiórka darów na rzecz domów dziecka.

Szczypiorniści Silvanta mają już za sobą sześć meczów. Elblążanie rozpoczęli sezon bardzo dobrze, odnosili wysokie zwycięstwa, by w dwóch ostatnich potyczkach zdobyć tylko jeden punkt. Porażki te spowodowały, że nasza drużyna spadła na 5. miejsce w II-ligowej tabeli. Warto jednak dodać, że większość drużyn ma za sobą jedno spotkanie więcej, a w stawce nie ma już żadnego niepokonanego zespołu. Do poprzedniej kolejki była natomiast drużyna, która nie zaznała smaku zwycięstwa i to właśnie z nią Silvant zmierzy się w najbliższą niedzielę. MLKS Czarni Olecko są w tym sezonie dostarczycielem punktów dla innych ekip i dopiero w 7. serii gier udało im się rzucić jedną bramkę więcej od BSMS Bartoszyce i zgarnąć pierwsze punkty. Wydaje się, że elblążanie nie powinni mieć problemów z pokonaniem rywala i wróceniem na zwycięską ścieżkę.

- W nadchodzącym spotkaniu zmierzymy się z zespołem składającym się z utalentowanej młodzieży. Chcemy narzucić swój styl gry i przełamać ostatnie nasze niepowodzenia. Spotkanie na pewno będzie miało wysokie tempo gry na które jesteśmy przygotowani. W niedzielę zagramy również dla elbląskiego domu dziecka, zachęcamy do zbiórki którą będziemy prowadzić aby wesprzeć dzieci przed świętami i pokazać jakie cuda potrafimy razem tworzyć i osiągać - powiedział trener Silvantu Mikołaj Kupiec.

Jak wspomniał szkoleniowiec przy okazji spotkania będzie można wesprzeć dzieci z domów dziecka. Organizatorzy proszą by na mikołajkowego meczu dobroci przynieść zabawki, kosmetyki, słodycze, przekąski, chemię gospodarczą oraz odzież. Klub natomiast zapewni nie tylko sportowe emocje ale także atrakcje dla najmłodszych, sportowy kącik oraz darmowe przekąski. To nie jedyna niespodzianka, która czeka na fanów drużyny. Silvant Handball ogłosił, że do zespołu wraca wychowanek MKS Truso Elbląg, który poprzednie sezony spędził w występującym w Lidze Centralnej Jurandzie Ciechanów. Mowa tu o rozgrywającym Piotrze Budzichu, który zapewne wybiegnie na parkiet już podczas niedzielnego starcia.

- To wszechstronny i niezwykle utalentowany zawodnik, który dysponuje silnym rzutem z drugiej linii oraz mocną grą jeden na jeden w sytuacjach kontaktowych. Jego obecność z pewnością wzmocni zarówno ofensywę, jak i defensywę zespołu. Wierzę, że ten transfer wniesie nową jakość, sprzyjając zdrowej rywalizacji wśród rozgrywających. Dzięki temu zawodnicy będą jeszcze bardziej zmotywowani do pracy i dalszego podnoszenia swoich umiejętności - mówił o rozgrywającym trener Mikołaj Kupiec.

Mecz Silvantu z Oleckiem rozegrany zostanie w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 16. Wstęp dla kibiców jest wolny.

