Przemek Korsak powalczy o paryskie igrzyska

Kajakarz Silvant Kajak Elbląg Przemysław Korsak w dwójce z Jakubem Stepunem (AZS AWF Poznań) powalczą w węgierskim Szeged o kwalifikację olimpijską w kajakarskich dwójkach na 500 metrów. To właśnie ta osada wygrała wewnętrzne zawody o prawo startu na Węgrzech.

8 - 9 maja w węgierskim Szeged odbędą się kwalifikacje olimpijskie w kajakarstwie klasycznym. Polacy mają szansę na wywalczenie miejsc w kajakowych dwójkach i jedynkach. O tym, kto pojedzie do Szeged rywalizować w dójkach zadecydować miał dzisiejszy (18 kwietnia) wyścig w portugalskim Montemor-o-Velho (tam przebywają reprezentanci Polski na obozie kadrowym). Obok się stanęły dwie osady reprezentacyjne osady: Jakub Stepun (AZS AWF Poznań)/Przemysław Korsak (UKS Silvant Kajak Elbląg) oraz Wiktor Leszczyński/Wojciech Pilarz (MKS Czechowice Dziedzice).

Faworytami byli ci pierwsi i nie zawiedli. Dystans 500 metrów pokonali w czasie 1,27,93 minuty, ich rywale przypłynęli w czasie 1,30,33 minuty. Pewną ciekawostką jest fakt, ze Przemysław Korsak i Jakub Stepun osiągnęli lepszy czas niż mistrzowie świata z Portugalii. Kilkanaście minut po polskich eliminacjach „swoje“ eliminacje miała kadra Portugalii. Mistrzowie świata Joao Ribeiro i Messias Baptista (wygrali portugalskie eliminacje) przepłynęli 500 metrów w czasie 1,28, 48 minuty.

W kwalifikacjach europejskich w Szeged bilet do Paryża w dwójkach wywalczy tylko zwycięzca regat.

Kto wywalczy bilet do Szeged w jedynkach na 1000 metrów, okaże się po konsultacjach kadry w Wałczu. które odbędą się pod koniec kwietnia. W jedynkach w Szeged do Paryża pojadą zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc. W nich wystąpi drugi elbląski kajakarz Przemysław Rojek. Dwa pierwsze miejsca w jedynkach dają bilety do Szeged.