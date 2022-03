Przy tenisowym stole

Młodzi tenisiści stołowi Mlexera Elbląg przygotowują się do mistrzostw województwa warmińsko - mazurskiego. Na niedzielnym turnieju w Subkowych zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.

Młodzi tenisiści stołowi Mlexera Elbląg niedzielę spędzili na turnieju w Subkowych. - Jest to jeden z etapów przygotowań naszych zawodników do mistrzostw województwa warmińsko - mazurskiego. W ramach przygotowań planujemy rozegranie sparingów oraz starty kontrolne w turniejach - mówi Jan Kinal, trener grup młodzieżowych w Mlexerze.

Na turniej do Subkowych trener wysłał stosunkowo dużą reprezentację. Dla celów szkoleniowych młodzi elblążanie wystąpili w swoich kategoriach wiekowych oraz zmierzyli się ze starszymi zawodnikami.

To zaczynając od najstarszych: Artem Korolchuk (jego sylwetkę przedstawiliśmy w tekście o sportowcach z Ukrainy) zajął dwa pierwsze miejsca w kategorii junior i senior.

W młodzikach triumfował Remigiusz Kowalik, który w finale pokonał swojego klubowego kolegę Aleksego Stefańskiego. Obaj zawodnicy zajęli też odpowiednio 2. i 3. miejsce w kategorii kadetów. Dziewczyny z Mlexera: Anna Malewicz i Oliwia Tazuszel uplasowały się odpowiednio na 2. i 3. miejscach w kategorii młodziczek i kadetek.

Warto zwrócić uwagę też na występ najmłodszych podopiecznych Jana Kinala. Kornelia Jabłońska wygrała turniej dziewczynek w kategorii żak, w śród chłopców w tej samej kategorii trzeci był Oliwier Julicki.

Przypomnijmy: mistrzostwa województwa warmińsko - mazurskiego młodzików i kadetów odbędą się 9 kwietnia w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu. Będzie to jeden z elementów obchodów 60 rocznicy powstania klubu Mlexer.