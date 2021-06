Puchar Europy bez elblążan

Elbląg był już gospodarzem wielu zawodów tanecznych o międzynarodowym charakterze. Dziś po raz pierwszy w historii naszego miasta, w wyremontowanej sali CSE Światowid czołówka światowa tańczyła o Puchar Europy w tańcach standardowych. Zobacz zdjęcia.

Polskę miała reprezentować elbląska para Katarzyna Czyżyk i Michał Zacharewicz – zawodnicy elbląskiego Jantara, którzy na mistrzostwach Polski zajęli drugie miejsce. Niestety, kontuzja uniemożliwiła udział Polaków w gali finałowej. Ale i tak było co oglądać. W Światowidzie zaprezentowała się czołówka (20 par)europejskich tancerzy z mistrzami świata i Europy. Co ważne, każdy kraj mógł wystawić tylko jedną parę, był to więc swoisty przegląd europejskiego tańca.

Na parkiecie zaprezentowali się też młodzi polscy tancerze, którzy rywalizowali o tytuł mistrza Polski w kategorii dzieci i juniorów młodszych. Dla wielu z nich to pierwsze kroki w tanecznym sporcie. Być może w przyszłości jeszcze o nich usłyszymy.