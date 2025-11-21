UWAGA!

----

Puchar Polski w steel darta w Elblągu

 Elbląg, Puchar Polski w steel darta w Elblągu
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Od piątku do niedzieli w hotelu Młyn odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai.

Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach w hotelu Młyn. Zapisy indywidualnie pod nr tel. 693 456 319. Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody finansowe.

 

Program imprezy:

 

Piątek, 21 listopada

Turniej Rozgrzewkowy (deble)

Zapisy do godziny 17:45

Start 18:00

Grupy + SKO, 501 D.O
       Wpisowe: 40 zł od pary
      

Sobota, 22 listopada
       Puchar Polski POD
       Zapisy: 12:00- 12:45
       Start : 13:00
       Grupy + SKO, 501 D.O
       Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań
       Wpisowe: 30 zł
      

Niedziela, 23 listopada

Puchar Polski POD
       Zapisy: 10:00 - 10.45
       Start : 11.00
       Grupy + SKO, 501 D.O
       Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań
       Wpisowe: 30 zł

red.

