Puchar Polski w steel darta w Elblągu

Od piątku do niedzieli w hotelu Młyn odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai.

Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach w hotelu Młyn. Zapisy indywidualnie pod nr tel. 693 456 319. Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody finansowe.

Program imprezy:

Piątek, 21 listopada

Turniej Rozgrzewkowy (deble)

Zapisy do godziny 17:45

Start 18:00

Grupy + SKO, 501 D.O

Wpisowe: 40 zł od pary



Sobota, 22 listopada

Puchar Polski POD

Zapisy: 12:00- 12:45

Start : 13:00

Grupy + SKO, 501 D.O

Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań

Wpisowe: 30 zł



Niedziela, 23 listopada

Puchar Polski POD

Zapisy: 10:00 - 10.45

Start : 11.00

Grupy + SKO, 501 D.O

Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań

Wpisowe: 30 zł