Puchar Polski w steel darta w Elblągu
Od piątku do niedzieli w hotelu Młyn odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai.
Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach w hotelu Młyn. Zapisy indywidualnie pod nr tel. 693 456 319. Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody finansowe.
Program imprezy:
Piątek, 21 listopada
Turniej Rozgrzewkowy (deble)
Zapisy do godziny 17:45
Start 18:00
Grupy + SKO, 501 D.O
Wpisowe: 40 zł od pary
Sobota, 22 listopada
Puchar Polski POD
Zapisy: 12:00- 12:45
Start : 13:00
Grupy + SKO, 501 D.O
Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań
Wpisowe: 30 zł
Niedziela, 23 listopada
Puchar Polski POD
Zapisy: 10:00 - 10.45
Start : 11.00
Grupy + SKO, 501 D.O
Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań
Wpisowe: 30 zł