Puchar Polski w steel darta
Od piątku do niedzieli ponownie w gościnnych progach Hotelu Młyn Aqua&Spa odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai.
Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach w hotelu Młyn. Zapisy indywidualnie na miejscu w sali bankietowej. Piątek to turniej deblowy, a w sobotę i niedzielę rozegrane zostaną dwa turnieju rangi Pucharu Polski Polskiej Organizacji Darta.Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody finansowe.
Szczegółowy plan weekendu wygląda następująco:
Piątek, 20 listopada
Turniej Deblowy o puchar KON-TECH Elbląg
Zapisy do godziny 17:45
Start 18:00
Grupy + SKO, 501 D.O
Wpisowe: 50 zł od pary
Sobota, 21 listopada
Puchar Polski POD o puchar Radia Żuławy 106,4FM
Zapisy: 10:00- 10:45
Start : 11:00
Grupy + SKO, 501 D.O
Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań
Wpisowe: 40 zł
Niedziela, 22 listopada
Puchar Polski POD o puchar Meble KAM
Zapisy: 10:00 - 10.45
Start : 11.00
Grupy + SKO, 501 D.O
Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań
Wpisowe: 40 zł