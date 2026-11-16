Puchar Polski w steel darta

Od piątku do niedzieli ponownie w gościnnych progach Hotelu Młyn Aqua&Spa odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai.

Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach w hotelu Młyn. Zapisy indywidualnie na miejscu w sali bankietowej. Piątek to turniej deblowy, a w sobotę i niedzielę rozegrane zostaną dwa turnieju rangi Pucharu Polski Polskiej Organizacji Darta.Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody finansowe. Szczegółowy plan weekendu wygląda następująco: Piątek, 20 listopada Turniej Deblowy o puchar KON-TECH Elbląg Zapisy do godziny 17:45 Start 18:00 Grupy + SKO, 501 D.O Wpisowe: 50 zł od pary Sobota, 21 listopada Puchar Polski POD o puchar Radia Żuławy 106,4FM Zapisy: 10:00- 10:45 Start : 11:00 Grupy + SKO, 501 D.O Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań Wpisowe: 40 zł Niedziela, 22 listopada Puchar Polski POD o puchar Meble KAM Zapisy: 10:00 - 10.45 Start : 11.00 Grupy + SKO, 501 D.O Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań Wpisowe: 40 zł

Przemysław Cegielski, Elbląska Kuźnia Darta Shanghai