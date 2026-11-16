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Puchar Polski w steel darta

 Elbląg, Puchar Polski w steel darta

Od piątku do niedzieli ponownie w gościnnych progach Hotelu Młyn Aqua&Spa odbędą się zawody Pucharu Polski w steel darta. Do rywalizacji zaprasza organizator – Elbląska Kuźnia Darta Shanghai.

Turniej zostanie rozegrany na minimum 20 tarczach w hotelu Młyn. Zapisy indywidualnie na miejscu w sali bankietowej. Piątek to turniej deblowy, a w sobotę i niedzielę rozegrane zostaną dwa turnieju rangi Pucharu Polski Polskiej Organizacji Darta.Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody finansowe.

Szczegółowy plan weekendu wygląda następująco:

 

Piątek, 20 listopada

Turniej Deblowy o puchar KON-TECH Elbląg

Zapisy do godziny 17:45

Start 18:00

Grupy + SKO, 501 D.O

Wpisowe: 50 zł od pary

 

Sobota, 21 listopada

Puchar Polski POD o puchar Radia Żuławy 106,4FM

Zapisy: 10:00- 10:45

Start : 11:00

Grupy + SKO, 501 D.O

Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań

Wpisowe: 40 zł

 

Niedziela, 22 listopada

Puchar Polski POD o puchar Meble KAM

Zapisy: 10:00 - 10.45

Start : 11.00

Grupy + SKO, 501 D.O

Turniej kobiet zostanie rozegrany, przy zapisaniu się min. 6 Pań

Wpisowe: 40 zł


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