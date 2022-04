Puchar Polski w szachach po raz pierwszy w Elblągu 

Po raz pierwszy w Elblągu zostanie rozegrany tak prestiżowy turniej szachowy. 9 i 10 kwietnia w naszym mieście odbędą się zawody PGNiG Termika Puchar Polski w szachach. Organizację tego wydarzenia wsparł prezydent Elbląga Witold Wróblewski i elbląski Samorząd.

9 i 10 kwietnia w Elblągu zostanie zainaugurowana tegoroczny cykl turniejów PGNiG Termika Puchar Polski (kolejne turnieje odbędą się w Puławach, Łodzi i Bydgoszczy). Do naszego miasta przyjadą szachiści z całego kraju. Dwudniowa rywalizacja odbędzie się w największej elbląskiej hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Grunwaldzkiej 135.

Organizację turnieju wsparł prezydent Elbląga Witold Wróblewski i elbląski Samorząd.

- Bardzo się cieszę, że będziemy gościli w Elblągu tak prestiżowe zawody, jak PGNiG Termika Puchar Polski w szachach – mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Szachy to dyscyplina, którą popularyzujemy wśród elbląskich uczniów poprzez realizację programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe zajęcia szachowe realizowane są w 13 elbląskich szkołach podstawowych i uczestniczy w nich ponad 400 uczniów. Myślę, że zawody PGNiG Termika Puchar Polski będą dla nich również okazją do tego, by zobaczyć w akcji czołowych polskich szachistów. Jako Samorząd wspieramy kluby, których celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Elblągu, w tym również szkolące w zakresie szachów. Pomagamy również w rozwoju najzdolniejszych zawodników, między innymi Igora Janika, Lidii Czarneckiej, poprzez stypendia sportowe. Z wielką radością odebrałem w ubiegłym roku informację o tym, że Igor został 57. polskim arcymistrzem, pierwszym pochodzącym z Elbląga, dołączając do elitarnego grona najlepszych szachistów na świecie – dodaje.

Organizatorzy zawodów: Polski Związek Szachowy oraz Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy spodziewają się, że w elbląskim turnieju wystartuje ponad 300 zawodników, w tym arcymistrzowie, arcymistrzynie, mistrzowie międzynarodowi i mistrzowie FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa).

Emocje związane z PGNiG Termika Puchar Polski rozpoczną się w naszym mieście w sobotę, 9 kwietnia. Tego dnia o godz. 9.30 rozpocznie się Turniej Kwalifikacyjny (szachy szybkie), który potrwa do godz. 18. W niedzielę rozegrany zostanie Turniej Finałowy z udziałem 16 najlepszych zawodników: dwóch najlepszych kobiet, dwóch najlepszych juniorów do lat 18 oraz 12 najlepszych zawodników z pominięciem już wyłonionych (początek o godz. 10). Pozostali zawodnicy wystartują w Turnieju Szachów Błyskawicznych (od godz. 12). Zakończenie zawodów zaplanowano około godz. 17.

- Mam nadzieję, że uczestnicy zawodów PGNiG Termika Puchar Polski będą się czuli w naszym mieście doskonale, a spędzone tutaj chwile i przeżyte emocje zapadną im na długo w pamięci – dodaje prezydent Witold Wróblewski. - Życzę wszystkim zawodnikom jak najlepszych wyników. Jestem przekonany, że zawody w Elblągu zostaną zorganizowane na bardzo wysokim poziomie - dodaje.

- Uważamy, że obiekt Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu zapewni naszym zawodnikom komfortowe warunki do rozegrania zawodów, jednocześnie nasza impreza jest w stanie przyczynić się do promocji Elbląga jako ważnego miejsca na szachowej mapie Polski – zauważa Radosław Jedynak, prezes Polskiego Związku Szachowego.

Co ważne, szansę sprawdzenia swoich umiejętności gry w szachy będą mieli również uczniowie w wieku 7-10 lat z elbląskich szkół podstawowych. W piątek, 8 kwietnia, specjalnie z myślą o nich w tym samym obiekcie odbędzie się II Elbląski Turniej Finałowy 2022 projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” (początek godz. 9.30). Organizację zawodów przez Uczniowski Klub Sportowy Skoczek również wsparł prezydent Elbląga Witold Wróblewski i elbląski Samorząd. W turnieju weźmie udział około 170 uczniów. Najlepsi zawodnicy otrzymają prawo reprezentowania Elbląga na ogólnopolskim VII Turnieju Finałowym „Edukacja przez Szachy w Szkole”, który odbędzie się w czerwcu br. w Warszawie.

Celem projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” jest zwiększenie umiejętności matematycznych elbląskich uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości, jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. W projekcie uczestniczy ponad 400 uczniów. Dodatkowe zajęcia w szkołach są finansowane przez elbląski Samorząd.

Zachęcamy do kibicowania uczestnikom piątkowego turnieju z udziałem elbląskich uczniów oraz Pucharu Polski. Wstęp na trybuny hali jest bezpłatny.