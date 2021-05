Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej zakończony

Druga część regat o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego za nami. W Krynicy Morskiej tym razem rywalizowali żeglarze i żeglarki w klasach 470, 49er, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, Finn i OK Dinghy.

Najwięcej emocji dostarczyli kibicom żeglarze w klasie 49er. Na starcie stanęło zaledwie pięć załóg, w tym dwie z Finlandii, ale wyrównany poziom sprawił, że walka o zwycięstwo trwała do ostatniego wyścigu. Wygrała go załoga z Finlandii, Edvard Bremer i VilleKorhonen i dzięki temu w klasyfikacji generalnej Finowie zrównali się punktami z Tytusem Butowskim i Łukaszem Machowskim (AZS AWFiS Gdańsk). O zwycięstwie Finów, trenowanych przez Jacka Nowaka, byłego reprezentanta Polski w klasie 49er, zadecydowała większa liczba wygranych wyścigów.

- Drugie miejsce na remisie zawsze pozostawia niedosyt i tak jest też i tym razem. Ale staramy się wyciągać pozytywy. Pływaliśmy bardzo równo i szybko w tych regatach, coraz lepiej rozumiemy się na łódce, widzimy, że robimy postępy. Teraz czeka nas start w regatach w Medembliku w Holandii i to będzie ostatni poważny test przed lipcowymi mistrzostwami świata juniorów w Gdyni – mówią Tytus Butowski i Łukasz Machowski.

W klasie 470 rywalizowały załogi mieszane. Od pierwszego do ostatniego wyścigu prowadziła załoga Kacper Paszek i Oliwia Laskowska (AZS AWFiS Gdańsk / Chojnicki Klub Żeglarski).

- Dzisiaj do wyścigów podeszliśmy bardzo spokojnie, mieliśmy plan, aby popłynąć trzy dobre wyścigi, bez falstartu. To się udało, mimo że warunki nie były najłatwiejsze. Był silny wiatr, spora fala. Trochę to utrudniało żeglowanie na kursie pełnym, bo łatwo można było się wbić w falę dziobem, ale kontrolowaliśmy sytuację – mówią Kacper i Oliwia.

W klasie Laser Radialfloty kobiet i mężczyzn ścigały się razem, ale klasyfikacja była prowadzona osobno. Wśród mężczyzn dzisiaj pierwsze miejsce obronił Filip Miłoszewski (Sejk Pogoń Szczecin), który zdołał odeprzeć atak Przemysława Machowskiego. Zawodnik MKS Dwójka Warszawa wygrał dzisiaj wszystkie trzy wyścigi finałowe, ale Miłoszewski plasował się tuż za jego plecami i nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa. Na trzecim miejscu w łączonej klasyfikacji ukończyła regaty Lilly May Niezabitowska (Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg), która jednocześnie wygrała rywalizację wśród kobiet.

- Dzisiaj poszło mi nieco gorzej niż wczoraj, bo silne wiatry i konieczność balastowania nie są moimi ulubionymi warunkami. Cieszę się, że udało się wygrać. Na Radialu pływam już drugi sezon, coraz lepiej czuję tą łódkę i myślę, że będzie to już dla mnie docelowa klasa – mówi Lilly May Niezabitowska.

W pozostałych klasach emocji było nieco mniej, rywalizację zdominowali faworyci. Jakub Rodziewicz (Sejk Pogoń Szczecin) w klasie Laser Standard wygrał sześć z dziewięciu wyścigów i rywalom pozostawił walkę o miejsca za jego plecami. Rzutem na taśmę srebrny medal wywalczył Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk), który o jeden punkt wyprzedził Mikołaja Silnego (Sejk Pogoń Szczecin).

W klasie Laser 4.7 najlepszy okazał się Jacek Kalinowski (Chojnicki Klub Żeglarski), a wśród dziewcząt najlepsza była Janka Dmochowska (MKŻ Arka Gdynia). W klasie Finn zdecydowanie wygrał Krzysztof Stromski (Yacht Club Rewa), który wyprzedził weterana polskiego Finna Andrzeja Romanowskiego (AZS Poznań). W klasie OK Dinghy wszystkie osiem wyścigów wygrał Tomasz Gaj (Stowarzyszenie Klasy OK Dinghy).

