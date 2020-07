Puchar Prezydenta Elbląga pojechał do Szczytna

Michał Kobus i Andrzej Hain zdobyli Puchar Prezydenta Elbląga w siatkówce plażowej. W finale turnieju duet ze Szczytna pokonał obrońców trofeum sprzed roku, gdańszczan Jakuba Konopka Michała Przekopa.

Jedenaście drużyn stanęło do walki w turnieju siatkówki plażowej, w którym główną nagrodą był Puchar Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Zawody rozegrane zostały w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2020”. Tradycyjnie już, w imprezie, oprócz zespołów z Elbląga, uczestniczyły także ekipy spoza naszego miasta. I tak do rywalizacji stanęły ekipy z Gdańska, Szczytna, Starego Pola, Węziny czy Węgorzewa. Kilka minut po godz. 9 boisko przy Tawernie Tortuga zapełniło się miłośnikami siatkówki na piasku, a piękna pogoda sprawiła, że także sporo grupa kibiców obserwowała siatkarskie zmagania.

- W tym roku postanowiliśmy poruszać się i pojeździć trochę po województwie, po różnych turniejach siatkarskich i stąd nasza wizyta właśnie Elblągu – mówi Michał Kobus ze Szczytna. – W lipcu na turnieje jeździmy praktycznie co tydzień. Ostatnio byliśmy w Kętrzynie, dwa tygodnie temu w Ostródzie, za tydzień jedziemy do Olecka, a dziś zawitaliśmy do Elbląga - dodaje.

Okazało się, że zebrane przez zespół ze Szczytna dotychczasowe doświadczenie, zaprocentowało na boisku w Elblągu.

Michał Kobus i Andrzej Hain marsz do finału rozpoczęli od zwycięstwa z elbląską parą Wojciech Strzyżewski/Dawid Strzyżewski, grającą pod nazwą Synowie Anarchii. Elblążanie, którzy w ubiegłym roku zajęli drugie miejsce, tym razem musieli uznać wyższość przyjezdnych (wynik - 15:21). Para ze Szczytna także w drugim meczu nie dała większych szans rywalom, zwyciężając z Gumisiami (Rafał Balewski/Marek Zwierz) 21:11, a w trzecim ograła parę ze Starego Pola Mateusz Szturmowski/Michał Gajewski 21:12. W półfinale Michał Kobus i Andrzej Hain zmierzyli się z drużyną IKS Atak (Oskar Woźny/Kamil Dobosz). Mimo oporu, jaki postawił młody elbląski zespół, ostatecznie do finału awansowali siatkarze ze Szczytna.

Drugim finalistą został zespół Yolo, czyli Jakub Konopka i Michał Przekop z Gdańska, ubiegłoroczni zwycięzcy turnieju. Para z Gdańska z kompletem zwycięstw awansowała do półfinału, gdzie na ich drodze stanęła ekipa z Elbląga KiM (Kamil Tomczak/Michał Skorupa). Goście z województwa pomorskiego zwyciężyli, choć wygrana wcale łatwo nie przyszła. Mecz miał bardzo wyrównany przebieg i dopiero w końcówce meczu Yolo przechyliło szalę wygranej na swoją stronę.

Fot. MOSiR

Przegrani z meczów półfinałowych zmierzyli się w walce o brązowe medale. Nim rozegrała się walka o Puchar Prezydenta Elbląga, na boisku zobaczyliśmy ekipy IKS Atak oraz KiM, które starły się o trzecie miejsce. Młodzi zawodnicy IKS Atak, którzy już niebawem zagrają w turnieju finałowym mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, stawiali opór starszym kolegom, jednak tym razem górą okazało się doświadczenie, jakim dysponowali Kamil Tomczak i Michał Skorupa i to do nich trafiły brązowe medale. Natomiast w wielkim finale, który rozgrywany był do dwóch wygranych setów, para ze Szczytna najpierw zwyciężyła 21:9, następnie 21:13 i tym samym sięgnęła po Puchar Prezydenta Elbląga.

- Super organizacja imprezy, naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Do tego trzeba przyznać, że poziom zawodów był bardzo wyrównany – stwierdził Andrzej Hain, zwycięzca imprezy ze Szczytna. – Chłopaki naprawdę fajnie grali, do tego warunki pogodowe dość wymagające, dlatego wcale łatwo nie było. Muszę przyznać, że w finale zagraliśmy bardzo poprawnie, bo zazwyczaj w meczu popełniamy więcej błędów. Ale patrząc na przebieg całych zawodów, to przyznać trzeba, że niektóre mecze były bardzo zacięte i trzeba było powalczyć, by sięgnąć po zwycięstwo – zaznacza.

Po ostatnim meczu odbyło się uroczyste nagrodzenie trzech najlepszych drużyn, które od Michała Missana, wiceprezydenta Elbląga, otrzymały statuetki szklane oraz medale. Drugi tego lata turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie w niedzielę, 16 sierpnia, na boisku przy Tawernie Tortuga. Tym razem siatkarze zagrają o Puchar Dyrektora MOSiR-u. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 sierpnia na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W zgłoszeniu należy podać nazwę zespołu, imię i nazwisko zawodników, telefon kontaktowy do kapitana zespołu oraz nazwę miasta jakie reprezentują. Ilość miejsc ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Klasyfikacja końcowa:

1.Szczytno (Michał Kobus/Andrzej Hain)

2.Yolo (Jakub Konopka/Michał Przekop)

3.KiM (Kamil Tomczak/Michał Skorupa)

4.IKS Atak (Oskar Woźny/Kamil Dobosz)

5.Szturmowski/Gajewski (Mateusz Szturmowski/Michał Gajewski)

6.U2 (Bartłomiej Tabero/Przemysław Borkowski)

7.Gumisie (Rafał Balewski/Marek Zwierz)

8.Straż Elbląg (Łukasz Janecki/Szymon Kownacki)

9.FC Petarda (Marcel Kańduła/Aleksander Banach)

10.Synowie Anarchii (Wojciech Strzyżewski/Dawid Strzyżewski)

11.Q-Ba (Jakub Ignaciuk/Bartłomiej Gierczak)

Organizatorami turnieju byli: Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tawerna Tortuga. Turniej został rozegrany w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2020”.