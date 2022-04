Punkt, set, mecz

Hala Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego została dziś (9 kwietnia) opanowana przez najmłodszych tenisistów stołowych Młodzicy i kadeci rywalizowali o mistrzostwo województwa warmińsko – mazurskiego i awans do turnieju finałowego mistrzostw Polski.

To jeden z większych turniejów tenisa stołowego, który jest rozgrywany w Elblągu w ostatnich latach. W hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego rywalizuje pięćdziesięciu najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu. Stawką jest mistrzostwo województwa warmińsko – mazurskiego i awans do turnieju finałowego.

- To jest pewien sprawdzian dla nich. Nie ma presji, przynajmniej z mojej strony. Ale oni podświadomie czują, że chcą wygrać i to im czasami może przeszkadzać. Miejmy nadzieję, że zawodnicy Mlexera pokażą to, co umieją i przy odrobinie szczęścia elbląscy tenisiści zajmą wysokie miejsca w turnieju – mówił Jan Kinal, trener grup dziecięcych w Mlexerze Elbląg. Gospodarze wystawili sześciu reprezentantów w kategorii młodzików Będą walczyć o medale w grze pojedynczej, podwójnej, mieszanej i w drużynie. Turniej rozpoczął się od rywalizacji singlowej. - Jest dobrze – mówi Ola Tazuszel po drugim zwycięstwie.

Elblążanka miała pewne problemy w pierwszym secie pojedynku z Karoliną Skuza z Wel Lidzbark Warmiński. Pierwszego seta przegrała na przewagi, a w trzech kolejnych udowodniła, że to jej należy się zwycięstwo. - Udało się opanować nerwy. Kluczem do zwycięstwa było opanowanie nerwów i niegranie „na siłę” - mówi Ola Tazuszel.

- Na razie bardzo dobrze. Wygrałam dwa mecze, nie oddałam jeszcze seta – dodaje Anna Malewicz., druga zawodniczka Mlexera. - Drugi mecz był trudniejszy, ale jestem dobrej myśli.

Zawody potrwają do popołudnia. Zawodnicy, którym nie poszło w grze pojedynczej, swoich szans poszukają w pozostałych konkurencjach. Mlexer wystawił dwie drużyny oraz po trzy pary w grze podwójnej i mieszanej.

- To święto tenisa stołowego w Elblągu Ten turniej to też jeden z elementów obchodów 60. lecia naszego klubu. Mlexer to dziś czołowy klub tenisa stołowego w naszym województwie – mówił Mirosław Kozłowski, prezes Mlexera Elbląg.

- Życzę wam, żebyście odnosili sukcesy nie tylko w kategoriach młodzików i kadetów. Przed wami jeszcze lata treningów. Ale trzymam kciuki, żebyście odnosili sukcesy też w dalszych latach – dodał Tomasz Krzeszewski, uczestnik igrzysk olimpijskich z Sydney (2000) i Aten (2004), medalista mistrzostw Europy.

Wyniki turnieju opublikujemy wieczorem.