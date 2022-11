PZPN zawiesił piłkarza Concordii

Ihor Radchenko z Concordii Elbląg został zawieszony przez Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzja ma związek z z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzenia match-fixingu w meczach III ligi w sezonie 2022/2023.

„W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzenia match-fixingu w meczach III ligi w sezonie 2022/2023, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN postanowił dziś (10.11.2022) o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec dwóch zawodników: Mykyty Wowczenki z Chemika Police oraz Ihora Radchenki z Concordii Elbląg. Obaj piłkarze zostali zawieszeni w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych swoich klubów ze skutkiem natychmiastowym.“ - poinformował dziś Polski Związek Piłki Nożnej.

Ihor Radchenko do Concordii trafił we wrześniu tego roku. „ Jest wychowankiem drużyny Vorskla Poltava, w której występował w zespołach młodzieżowych i w drugiej drużynie. Na swoim koncie ma ponad 30 meczów (2374 minuty) na poziomie I ligi ukraińskiej (drugi poziom rozgrywkowy) w zespołach: PFK Sumy, Girnyk-Sport Gorishni Plavni i Gelios Kharkiv. W 2017 roku trafił do drugiej ligi łotewskiej, gdzie przez 3 miesiące występował w FK Ogre. Po powrocie na Ukrainę grał jeszcze w Kolosie Lazirky i ostatnio w drugoligowej Olimpiya Savyntsi.“ - informuje strona internetowa klubu.

Urodził się w 1993 r w Połtawie. Może grać na prawej obronie lub pomocy. W pomarańczowo-czarnych barwach rozegrał 11 meczów (10 w lidze i 1 w Wojewódzkim Pucharze Polski). Był podstawowym piłkarzem zespołu. W statystykach zapisał się dwoma żółtymi kartkami, które otrzymał w meczu z Pelikanem Łowicz i Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

Decyzja PZPN oznacza, że nie zobaczymy piłkarza w najbliższych meczach ligowych i pucharowych. Do końca rundy jesiennej Concordia Elbląg rozegra dwa spotkania: na wyjeździe z Olimpią Zambrów (w sobotę) i „u siebie“ z Błonianką Błonie.