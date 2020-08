Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego przesunięte

Jak informuje Jachtklub Elbląg, regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego ze względów organizacyjnych odbędą się tydzień później niż planowano, to jest w dniach 21-23 sierpnia.

Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego to najstarsze regaty rozgrywane na tym akwenie. Od kilku lat są one eliminacją Pucharu Bałtyku Południowego, są również jednymi z sześciu regat liczonych do klasyfikacji sterników na Zalewie Wiślanym.

W regatach może wziąć udział każdy jacht, uprawniony i zdolny do żeglugi na Zalewie Wiślanym. Biuro zawodów i start zorganizowano w Krynicy Morskiej. Oficjalne otwarcie zawodów odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia o godz.10.30.

Więcej w regulaminie imprezy.