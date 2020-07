Regaty w Nowej Pasłęce

W dniach 24-25 lipca odbędą się kolejne, już XVIII Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego, pod patronatem honorowym marszałka naszego województwa, Gustawa Brzezina.

W tym roku zostały one włączone do klasyfikacji regat Pucharu Bałtyku Południowego, co, jak przypuszczamy, będzie zachętą dla sterników spoza naszego akwenu do przybycia i gromadzenia punktów rankingowych.

Tradycyjnie przygotowaliśmy oprawę w postaci biesiad żeglarskich z muzyką szantowo-balladową na żywo.

W piątek wieczorem zagra i zaśpiewa reaktywowany po latach STARY DIESEL, w aktualnym składzie: Andrzej Bugajny, Przemysław Kowalski i Tomasz Gliniecki. Dla przybyłych przygotowaliśmy także poczęstunek.

W sobotę po regatach wystąpi elbląski zespół KAMRAT SHANTY FOLK, który uświetni ceremonię dekoracji zwycięzców. Będzie również posiłek etc.

Wyścigi planujemy rozegrać w sobotę od rana, a niedziela będzie dniem rezerwowym w razie gwałtownego załamania pogody.

Ze względu na zamknięcie granic zewnętrznych UE, nie będą mogli przybyć żeglarze z Federacji Rosyjskiej. Liczymy jednak, że mimo wszystko frekwencja będzie spora.

Biuro Regat uruchamiamy w piątek o godz. 18, otwarcie regat w sobotę o godz. 9, a start do pierwszego wyścigu ok. godz. 10.45.

W ramach wpisowego załogi otrzymają okolicznościowe koszulki polo oraz catering (piątek, sobota).

Jachty, które ukończą zawody, będą uczestniczyć w losowaniu morskich radiostacji przenośnych i lornetek. Głębokość w strefie falochronu przy ujściu rz. Pasłęki wynosi aktualnie pom. 0,70 – 1,00 m, w zależności od stanu wody. Jachty kilowe zapraszamy do cumowania we Fromborku i do dołączenia do startu już na wodzie. Postaramy się zapewnić transport załóg do Nowej Pasłęki i z powrotem w piątek i w sobotę. Gorąco zapraszamy także załogi motorowodne. Po wpłaceniu wpisowego otrzymają również catering i koszulki.

Wszelkie informacje i kontakt pod nr 605 35 35 11, e-mail : Grzegorz.Hejber@wp.pl

Impreza sportowa odbywa się w ramach Dni Nowej Pasłęki. Więcej informacji tutaj.