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Rekordowa frekwencja na kajakach

 Elbląg, Rekordowa frekwencja na kajakach
(fot. Anna Dembińska)

Na rzece Elbląg już po raz trzeci odbył się Canoe Energa Cup połączone z otwartymi mistrzostwami województwa. Do udziału w zawodach zgłoszono prawie 200 osób, to frekwencyjny rekord. Zobacz zdjęcia.

Do Elbląga przyjechali w sobotę reprezentanci klubów z Bydgoszczy, Sztumu, Olsztyna, Białegostoku, Węgorzewa, Ostródy, Czernina, Lidzbarka i Warszawy. Gospodarzy – UKS Silvant Kajak Elbląg – reprezentowało aż 40 zawodniczek i zawodników.

III Canoe Energa Cup to nie tylko okazja do rywalizacji dla młodych kajakarzy, ale także sprawdzenia się w turystycznej wersji tej bardzo widowiskowej dyscypliny.

Przez kilka godzin na rzece Elbląg rywalizowało prawie 200 osób, a bazą zawodów była przystań kajakowa przy ul. Radomskiej.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Rekordowa frekwencja na kajakach
Rekordowa frekwencja na kajakach
Rekordowa frekwencja na kajakach
Rekordowa frekwencja na kajakach

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