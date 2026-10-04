Rekordowa frekwencja na kajakach

Na rzece Elbląg już po raz trzeci odbył się Canoe Energa Cup połączone z otwartymi mistrzostwami województwa. Do udziału w zawodach zgłoszono prawie 200 osób, to frekwencyjny rekord. Zobacz zdjęcia.

Do Elbląga przyjechali w sobotę reprezentanci klubów z Bydgoszczy, Sztumu, Olsztyna, Białegostoku, Węgorzewa, Ostródy, Czernina, Lidzbarka i Warszawy. Gospodarzy – UKS Silvant Kajak Elbląg – reprezentowało aż 40 zawodniczek i zawodników.

III Canoe Energa Cup to nie tylko okazja do rywalizacji dla młodych kajakarzy, ale także sprawdzenia się w turystycznej wersji tej bardzo widowiskowej dyscypliny.

Przez kilka godzin na rzece Elbląg rywalizowało prawie 200 osób, a bazą zawodów była przystań kajakowa przy ul. Radomskiej.