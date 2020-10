Rekordowa frekwencja na Torze Kalbar

Tor Wrotkarsko-Łyżwiarski Kalbar wraz z kortami tenisowymi i boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną czy ręczną cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób, które wybierają aktywny sposób spędzania czasu właśnie na tym obiekcie. We wrześniu tor Kalbar odwiedziło aż 8 tysięcy osób.

Elblążanie od pewnego czasu coraz chętniej wybierają Tor Kalbar jako miejsce treningu i aktywnego wypoczynku. Od czasu pandemii, w każdym kolejnym miesiącu, liczba osób korzystających z obiektu systematycznie rośnie. W wakacje odwiedzało nas 5-6 tysięcy osób miesięcznie. We wrześniu liczba ta została jeszcze zwiększona, a licznik odwiedzin wskazał aż 8 tysięcy osób. Pokazuje to, że mieszkańcy naszego miasta po pierwsze lubią spędzać czas w aktywny sposób na świeżym powietrzu, a po drugie odkryli uroki tego obiektu. Na pewno ważną kwestią są również imprezy rekreacyjne i sportowe, które za każdym razem przyciągają setki elblążan, zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. W ostatnich miesiącach było ich kilka i wszystkie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, więc na stałe wpiszą się w kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W sezonie wrotkarskim można tu bowiem nie tylko jeździć na rolkach czy hulajnogach, ale także grać w tenisa, siatkówkę, koszykówkę czy piłkę nożną lub ręczną. Boiska i korty są syntetyczne, charakteryzują się wysoką elastycznością i stopniem amortyzacji, a to bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowania. W sezonie zimowym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, Tor zamienia się w arenę dla łyżwiarzy. Trenują tu wówczas elbląskie kluby sportowe, głównie łyżwiarstwa szybkiego oraz uczniowie z elbląskich szkół. Popołudnia i weekendy przeznaczone są natomiast dla wszystkich elblążan, którzy jeżdżą na łyżwach, bądź chcą się tego nauczyć.

Tor Wrotkarsko-Łyżwiarski Kalbar został oddany do użytku 3 lata temu, we wrześniu 2017 roku. W kolejnym miesiącu otrzymał tytuł „Sportowy obiekt roku 2017” w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu. Kapituła, która przyznała wyróżnienia, składała się m.in. z przedstawicieli klubu Sportowa Polska, samorządów, naukowców, sportowców, wśród nich były takie postaci, jak Irena Szewińska czy Andrzej Supron. To bardzo duże i prestiżowe wyróżnienie. Po tych kilku latach widać, że Tor spełnił swoją rolę i jest jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów sportowych w naszym mieście.

Przypomnijmy, że korzystanie z toru wrotkarskiego oraz boisk wielofunkcyjnych jest bezpłatne i nie wymaga rezerwacji. Jedynie korzystanie z kortów tenisowych wymaga rezerwacji i jest odpłatne. Zapraszamy serdecznie do dalszego korzystania z Toru Kalbar i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas licznie odwiedzający mieszkańcy Elbląga i okolic. Więcej informacji m.in. na temat godzin otwarcia można znaleźć na stronie MOSiR.