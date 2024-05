Rekordowy Aquathlon 

Prawie 100 zawodników wzięło udział w VI Elbląskim Aquathlonie w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat pokonały określoną ilość długości basenowych i dystansu biegowego. Na każdego na mecie czekał medal i słodki upominek. Najlepsi w swoich kategoriach zostali nagrodzeni statuetkami. Zobacz zdjęcia.

Punkt 12:00, w niedzielę 26 maja, prawie setka dzieci wystartowała w kolejnej edycji Elbląskiego Aquathlonu organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Szkołę Pływania Maluchy Pływają. Zawodnicy zmagali się nie tylko z określonymi dystansami, ale również z wysoką temperaturą, która przypominała raczej upalny, wakacyjny sierpień, niż końcówkę maja. Dodatkową motywacją był doping kibiców i rodziców, którzy licznie zebrali się na trybunach, aby zagrzewać swoje pociechy do walki. Zawody rozpoczęła najmłodsza grupa dzieci od 4 do 5 lat, które miała do pokonania 25 m basenu i 200 m biegu. Zaraz po nich z dystansem zmagały się dzieci od 6 do 7 lat, przed nimi było również 25 m w basenie, ale już 300 m biegania. Kolejne kategorie 8-9 lat i 10-11 lat, to już 50 m w basenie i kolejno 400 m i 500 m biegu. Zawody zamykali starsi zawodnicy, od 12 do 15 lat, którzy do pokonania mieli 4 długości basenowe, czyli 100m i aż pół kilometra biegu. Trasy biegowe prowadziły po stadionie zlokalizowanym przy ul. Moniuszki.

Wszyscy poradzili sobie doskonale i pokazali sportowego ducha walki. Każdy zawodnik za sam udział w Aquathlonie otrzymał pamiątkowy medal i słodki upominek. Z każdej kategorii zostały wybrane trzy najszybsze osoby, które nagrodziliśmy dodatkowo statuetkami. Nagrody wręczali Prezydent Elbląga Michał Missan, dyrektor MOSiR Marek Kucharczyk i Tomek Kowalki ze Szkoły Pływania Maluchy Pływają.